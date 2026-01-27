Зеленский заявил о хороших сигналах из Европы о готовности активнее давить на рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сигналах из Европы относительно готовности европейцев более активно давить на агрессора и сразу же отметил – важно, чтобы это было давление на танкерный флот рф, передает УНН.

Мы сейчас получаем хорошие сигналы из Европы относительно готовности европейцев более активно давить на агрессора. Очень важно, чтобы это было давление, в частности, на танкерный флот россии – на всю инфраструктуру российского экспорта нефти. - заявил Зеленский.

По его словам, "это очень поможет нам всем в Европе, если российские доходы будут урезаны еще больше".

Уже видим колоссальные новые проблемы у агрессора с федеральным бюджетом, также с инфляцией, с экономическими показателями. Это все хорошие, правильные сигналы для того, чтобы мир все же наступил. Чем для россии сложнее, тем мир ближе. - резюмировал Глава государства.

