Зеленский заявил о хороших сигналах из Европы о готовности активнее давить на рф

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Эксклюзив
16:28 • 1990 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 3220 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 12066 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 12176 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 24962 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 18380 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 14936 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 25588 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 26279 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 17264 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.5м/с
89%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 17276 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 21471 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto27 января, 09:41 • 23051 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 25215 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 12334 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 12030 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 10212 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 24911 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 25800 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 25557 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Саламаха Орест Игоревич
Владимир Зеленский
Музыкант
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Львовская область
Львов
Реклама
УНН Lite
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 4320 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 12591 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 28265 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 27423 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 27653 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Facebook
Старлинк

Зеленский заявил о хороших сигналах из Европы о готовности активнее давить на рф

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Зеленский заявил о сигналах из Европы о готовности давить на агрессора. Он отметил важность давления на танкерный флот рф для сокращения доходов агрессора.

Зеленский заявил о хороших сигналах из Европы о готовности активнее давить на рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сигналах из Европы относительно готовности европейцев более активно давить на агрессора и сразу же отметил – важно, чтобы это было давление на танкерный флот рф, передает УНН.

Мы сейчас получаем хорошие сигналы из Европы относительно готовности европейцев более активно давить на агрессора. Очень важно, чтобы это было давление, в частности, на танкерный флот россии – на всю инфраструктуру российского экспорта нефти.

- заявил Зеленский.

По его словам, "это очень поможет нам всем в Европе, если российские доходы будут урезаны еще больше".

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев05.02.25, 22:14 • 121298 просмотров

Уже видим колоссальные новые проблемы у агрессора с федеральным бюджетом, также с инфляцией, с экономическими показателями. Это все хорошие, правильные сигналы для того, чтобы мир все же наступил. Чем для россии сложнее, тем мир ближе.

- резюмировал Глава государства.

Зеленский поручил СВР предоставить партнерам информацию о расширении танкерного флота рф13.01.26, 15:51 • 3627 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Европа
Владимир Зеленский