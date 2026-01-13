Зеленский поручил СВР предоставить партнерам информацию о расширении танкерного флота рф

$43.260.18
Эксклюзив
12:46 • 6012 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
08:22 • 11991 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 16769 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 28840 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 46045 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35043 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33455 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 56167 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 23022 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23679 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 13610 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 50869 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 56741 просмотра
Зеленский поручил СВР предоставить партнерам информацию о расширении танкерного флота рф

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским. Обсуждалась борьба с российским "теневым" флотом и непубличные подходы партнеров к коммуникации с рф.

Зеленский поручил СВР предоставить партнерам информацию о расширении танкерного флота рф
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским и заслушал его доклад. Речь шла о борьбе с российским "теневым" флотом, в частности, танкерами, а также о непубличных подходах партнеров к коммуникации с российской стороной и реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Зеленский поручил СВР предоставить партнерам новую информацию относительно российской попытки расширить танкерный флот.

Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот по меньшей мере 20 % судов флота остановились, и россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки. Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота

- говорится в сообщении Президента.

По словам Зеленского, ограничения российского морского экспорта нефти, которые работают сейчас, в годовом измерении должны сократить российские доходы по меньшей мере на 30 миллиардов долларов. Он отметил, что дополнительное давление увеличит этот объем российских потерь, а значит, сократит финансирование российской войны против Украины.

Задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна быть в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора - это главное удобрение для дипломатического процесса

 - заявил Зеленский.

Евгений Устименко

