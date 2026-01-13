Зеленский поручил СВР предоставить партнерам информацию о расширении танкерного флота рф

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским и заслушал его доклад. Речь шла о борьбе с российским "теневым" флотом, в частности, танкерами, а также о непубличных подходах партнеров к коммуникации с российской стороной и реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский поручил СВР предоставить партнерам новую информацию относительно российской попытки расширить танкерный флот.

Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот по меньшей мере 20 % судов флота остановились, и россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки. Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота

По словам Зеленского, ограничения российского морского экспорта нефти, которые работают сейчас, в годовом измерении должны сократить российские доходы по меньшей мере на 30 миллиардов долларов. Он отметил, что дополнительное давление увеличит этот объем российских потерь, а значит, сократит финансирование российской войны против Украины.

Задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна быть в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора - это главное удобрение для дипломатического процесса