Зеленский поручил СВР предоставить партнерам информацию о расширении танкерного флота рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским и заслушал его доклад. Речь шла о борьбе с российским "теневым" флотом, в частности, танкерами, а также о непубличных подходах партнеров к коммуникации с российской стороной и реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Детали
Зеленский поручил СВР предоставить партнерам новую информацию относительно российской попытки расширить танкерный флот.
Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот по меньшей мере 20 % судов флота остановились, и россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки. Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота
По словам Зеленского, ограничения российского морского экспорта нефти, которые работают сейчас, в годовом измерении должны сократить российские доходы по меньшей мере на 30 миллиардов долларов. Он отметил, что дополнительное давление увеличит этот объем российских потерь, а значит, сократит финансирование российской войны против Украины.
Задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна быть в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора - это главное удобрение для дипломатического процесса
