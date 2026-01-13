Зеленський доручив СЗР надати партнерам інформацію щодо розширення танкерного флоту рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Олегом Луговським. Обговорювалася боротьба з російським "тіньовим" флотом та непублічні підходи партнерів до комунікації з РФ.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговським і заслухав його доповідь. Йшлось про боротьбу з російськими "тіньовим" флотом, зокрема, танкерами, а також про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Деталі
Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот.
Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту
За словами Зеленського, обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів. Він зазначив, що додатковий тиск збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни проти України.
Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора - це головне добриво для дипломатичного процесу
