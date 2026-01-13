$43.260.18
Ексклюзив
12:46
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Ексклюзив
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Зеленський доручив СЗР надати партнерам інформацію щодо розширення танкерного флоту рф

Київ

 • 60 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Олегом Луговським. Обговорювалася боротьба з російським "тіньовим" флотом та непублічні підходи партнерів до комунікації з РФ.

Зеленський доручив СЗР надати партнерам інформацію щодо розширення танкерного флоту рф
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговським і заслухав його доповідь. Йшлось про боротьбу з російськими "тіньовим" флотом, зокрема, танкерами, а також про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот.

Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту

- йдеться в дописі Президента.

За словами Зеленського, обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів. Він зазначив, що додатковий тиск збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни проти України.

Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора - це головне добриво для дипломатичного процесу

 - заявив Зеленський.

