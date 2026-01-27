$43.130.01
Facebook

Зеленский и Стармер обсудили энергетическую поддержку Украины и дальнейшие дипломатические шаги

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Владимир Зеленский и Кир Стармер обсудили энергетическую поддержку Украины и усиление ПВО. Лидеры подчеркнули необходимость усиления давления на Россию и объединения международных усилий для завершения войны.

Зеленский и Стармер обсудили энергетическую поддержку Украины и дальнейшие дипломатические шаги

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом говорится на сайте президента Украины, передает УНН.

Подробности

Во время общения глава государства поблагодарил британского премьера за соболезнования в связи с российскими ударами по гражданским и энергетическим объектам. Зеленский подчеркнул, что Великобритания поддерживает Украину не только на словах, но и конкретными пакетами энергетической помощи.

Ценим уже принятые решения и надеемся, что наши обсуждения по укреплению ПВО тоже принесут результат

- отметил Президент.

Отдельное внимание стороны уделили дипломатической работе. Зеленский сообщил, что встречи в Объединенных Арабских Эмиратах были конструктивными, и уже на этой неделе диалог будет иметь продолжение.

Президент подчеркнул, что Украина стремится как можно скорее завершить войну и готова работать круглосуточно для достижения достойного мира. В то же время такая же готовность, по его словам, должна быть и со стороны России.

Не атаки по украинской энергетике и попытки оставить людей без света и тепла, а реальные шаги к прекращению кровопролития

- акцентировал Глава государства.

Лидеры также сошлись во мнении о необходимости усиления давления на Россию и объединения международных усилий для завершения войны. При этом отмечалось, что важную роль в этом процессе может сыграть и Китай.

Добавим

Президент Зеленский заявил о сигналах из Европы о готовности давить на агрессора. Он подчеркнул важность давления на танкерный флот РФ для сокращения доходов агрессора.

Андрей Тимощенков

