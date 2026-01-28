Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер начал трехдневный визит в Китай, чтобы вывести двусторонние отношения из «ледникового периода» и открыть новые возможности для британского экспорта. Это первый визит главы британского правительства в КНР за последние восемь лет.
Стармер прибыл в китайскую столицу во главе масштабной делегации, в состав которой вошли более 50 руководителей ведущих корпораций (в частности HSBC, Rolls–Royce и GSK), а также деятели культуры и спорта. Главной целью поездки является подписание ряда меморандумов об инвестициях в автомобильную промышленность и финансовый сектор, что должно стимулировать рост британской экономики.
Годами наш подход к Китаю сопровождался непоследовательностью – то горячими, то холодными периодами, от Золотого века до Ледникового периода. Но нравится нам это или нет, Китай имеет значение для Великобритании
Он подчеркнул, что стремится к стабильным и стратегическим отношениям, которые отвечают национальным интересам и принесут реальные деньги в карманы британцев.
Дипломатический баланс и сложные вопросы
Несмотря на акцент на экономике, премьер-министр находится под значительным давлением со стороны британского парламента и правозащитников. Оппозиция и часть лейбористов требуют от него жесткой позиции относительно освобождения британского гражданина Джимми Лая, осужденного в Гонконге, а также обсуждения прав уйгурского меньшинства. Также визит происходит в условиях напряженности с США: президент Дональд Трамп ранее пригрозил тарифами странам, которые заключают сепаратные соглашения с Китаем.
Это не означает закрывать глаза на вызовы, которые они создают, а взаимодействовать даже там, где мы не согласны. Это то, что делают наши союзники, и то, что буду делать я: работать на благо общественности, вкладывать больше денег в их карманы и обеспечивать их безопасность благодаря прагматичному, последовательному сотрудничеству за рубежом
В четверг, 29 января, запланирована его ключевая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, где Стармер попытается доказать, что Британии не придется выбирать между Вашингтоном и Пекином.
