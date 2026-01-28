$43.130.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер начал трехдневный визит в Китай, чтобы вывести двусторонние отношения из «ледникового периода» и открыть новые возможности для британского экспорта. Это первый визит главы британского правительства в КНР за последние восемь лет.

Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер начал трехдневный официальный визит в Китай, стремясь вывести двусторонние отношения из «ледникового периода» и открыть новые возможности для британского экспорта. Это первый визит главы британского правительства в КНР за последние восемь лет, который происходит на фоне обострения торговых споров между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Стармер прибыл в китайскую столицу во главе масштабной делегации, в состав которой вошли более 50 руководителей ведущих корпораций (в частности HSBC, Rolls–Royce и GSK), а также деятели культуры и спорта. Главной целью поездки является подписание ряда меморандумов об инвестициях в автомобильную промышленность и финансовый сектор, что должно стимулировать рост британской экономики.

Стармер и Трамп провели переговоры: речь шла о войне в Украине25.01.26, 01:33 • 9975 просмотров

Годами наш подход к Китаю сопровождался непоследовательностью – то горячими, то холодными периодами, от Золотого века до Ледникового периода. Но нравится нам это или нет, Китай имеет значение для Великобритании

– заявил Стармер перед началом встреч.

Он подчеркнул, что стремится к стабильным и стратегическим отношениям, которые отвечают национальным интересам и принесут реальные деньги в карманы британцев.

Дипломатический баланс и сложные вопросы

Несмотря на акцент на экономике, премьер-министр находится под значительным давлением со стороны британского парламента и правозащитников. Оппозиция и часть лейбористов требуют от него жесткой позиции относительно освобождения британского гражданина Джимми Лая, осужденного в Гонконге, а также обсуждения прав уйгурского меньшинства. Также визит происходит в условиях напряженности с США: президент Дональд Трамп ранее пригрозил тарифами странам, которые заключают сепаратные соглашения с Китаем.

Зеленский и Стармер обсудили энергетическую поддержку Украины и дальнейшие дипломатические шаги27.01.26, 19:47 • 3852 просмотра

Это не означает закрывать глаза на вызовы, которые они создают, а взаимодействовать даже там, где мы не согласны. Это то, что делают наши союзники, и то, что буду делать я: работать на благо общественности, вкладывать больше денег в их карманы и обеспечивать их безопасность благодаря прагматичному, последовательному сотрудничеству за рубежом

– подчеркнул премьер.

В четверг, 29 января, запланирована его ключевая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, где Стармер попытается доказать, что Британии не придется выбирать между Вашингтоном и Пекином.

Китай выбрал тактику выжидания и сдержанности в Давосе на фоне конфликтов США – Reuters24.01.26, 04:11 • 10059 просмотров

Степан Гафтко

