00:59 • 3152 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 15581 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 17540 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 16781 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 17041 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 29401 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 25965 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 18289 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 25330 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 55121 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Графики отключений электроэнергии
Китай выбрал тактику выжидания и сдержанности в Давосе на фоне конфликтов США – Reuters

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Пекин на Всемирном экономическом форуме продемонстрировал сдержанность, контрастируя с агрессивной риторикой Вашингтона. Китай стремится стать предсказуемым партнером для ЕС, привлекая западные инвестиции и выигрывая от охлаждения отношений между США и Европейским Союзом.

Китай выбрал тактику выжидания и сдержанности в Давосе на фоне конфликтов США – Reuters
Фото: Reuters

Присутствие Пекина на Всемирном экономическом форуме в этом году отличалось подчеркнутой сдержанностью, что резко контрастировало с агрессивной риторикой Вашингтона. Пока администрация Трампа вступает в споры с Европой, Китай демонстрирует готовность стать «предсказуемым партнером» для ЕС, стремясь привлечь новые западные инвестиции. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Вместо громких заявлений Пекин выбрал стратегию терпеливого наблюдения за мировым хаосом. Вице-премьер Хэ Лифэн в своей речи подчеркнул, что Китай готов покупать больше иностранных товаров и не стремится к торговому доминированию.

Экономика Китая выросла на 5% в 2025 году, несмотря на таможенную войну Трампа

На закрытых встречах с банкирами китайская делегация транслировала простое сообщение об открытости для бизнеса, надеясь выиграть от охлаждения отношений между США и Европейским Союзом.

Сближение с Европой и новыми партнерами

Европейские лидеры все чаще рассматривают Китай как альтернативу нестабильному курсу США. Премьер-министр Канады Марк Карни призвал ЕС активнее искать китайские инвестиции, а Великобритания готовится к возрождению диалога «золотой эры» во время предстоящего визита Кира Стармера. Аналогичные шаги предпринимает и Финляндия, планируя бизнес-миссию в Пекин, что подчеркивает стремление стран Запада уменьшить зависимость от Вашингтона через новые восточные альянсы. 

Вице-премьер Китая заявил в Давосе, что мир не может вернуться к "законам джунглей"

