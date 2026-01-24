Китай выбрал тактику выжидания и сдержанности в Давосе на фоне конфликтов США – Reuters

Фото: Reuters

Присутствие Пекина на Всемирном экономическом форуме в этом году отличалось подчеркнутой сдержанностью, что резко контрастировало с агрессивной риторикой Вашингтона. Пока администрация Трампа вступает в споры с Европой, Китай демонстрирует готовность стать «предсказуемым партнером» для ЕС, стремясь привлечь новые западные инвестиции. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Вместо громких заявлений Пекин выбрал стратегию терпеливого наблюдения за мировым хаосом. Вице-премьер Хэ Лифэн в своей речи подчеркнул, что Китай готов покупать больше иностранных товаров и не стремится к торговому доминированию.

Экономика Китая выросла на 5% в 2025 году, несмотря на таможенную войну Трампа

На закрытых встречах с банкирами китайская делегация транслировала простое сообщение об открытости для бизнеса, надеясь выиграть от охлаждения отношений между США и Европейским Союзом.

Сближение с Европой и новыми партнерами

Европейские лидеры все чаще рассматривают Китай как альтернативу нестабильному курсу США. Премьер-министр Канады Марк Карни призвал ЕС активнее искать китайские инвестиции, а Великобритания готовится к возрождению диалога «золотой эры» во время предстоящего визита Кира Стармера. Аналогичные шаги предпринимает и Финляндия, планируя бизнес-миссию в Пекин, что подчеркивает стремление стран Запада уменьшить зависимость от Вашингтона через новые восточные альянсы.

Вице-премьер Китая заявил в Давосе, что мир не может вернуться к "законам джунглей"