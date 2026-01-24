Китай обрав тактику вичікування та стриманості в Давосі на тлі конфліктів США – Reuters

Фото: Reuters

Цьогорічна присутність Пекіна на Всесвітньому економічному форумі відзначилася підкресленою стриманістю, що різко контрастує з агресивною риторикою Вашингтона. Поки адміністрація Трампа вступає у суперечки з Європою, Китай демонструє готовність стати "передбачуваним партнером" для ЄС, прагнучи залучити нові західні інвестиції. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Замість гучних заяв Пекін обрав стратегію терплячого спостереження за світовим хаосом. Віце=прем'єр Хе Ліфен у своїй промові наголосив, що Китай готовий купувати більше іноземних товарів і не прагне торговельного домінування.

На закритих зустрічах із банкірами китайська делегація транслювала просте повідомлення про відкритість до бізнесу, сподіваючись виграти від охолодження відносин між США та Європейським Союзом.

Зближення з Європою та новими партнерами

Європейські лідери все частіше розглядають Китай як альтернативу нестабільному курсу США. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав ЄС активніше шукати китайських інвестицій, а Велика Британія готується до відродження діалогу "золотої ери" під час майбутнього візиту Кіра Стармера. Аналогічні кроки робить і Фінляндія, плануючи бізнес-місію до Пекіна, що підкреслює прагнення країн Заходу зменшити залежність від Вашингтона через нові східні альянси.

