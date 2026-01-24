$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 2318 перегляди
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Китай обрав тактику вичікування та стриманості в Давосі на тлі конфліктів США – Reuters

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Пекін на Всесвітньому економічному форумі продемонстрував стриманість, контрастуючи з агресивною риторикою Вашингтона. Китай прагне стати передбачуваним партнером для ЄС, залучаючи західні інвестиції та виграючи від охолодження відносин між США та Європейським Союзом.

Китай обрав тактику вичікування та стриманості в Давосі на тлі конфліктів США – Reuters
Фото: Reuters

Цьогорічна присутність Пекіна на Всесвітньому економічному форумі відзначилася підкресленою стриманістю, що різко контрастує з агресивною риторикою Вашингтона. Поки адміністрація Трампа вступає у суперечки з Європою, Китай демонструє готовність стати "передбачуваним партнером" для ЄС, прагнучи залучити нові західні інвестиції. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Замість гучних заяв Пекін обрав стратегію терплячого спостереження за світовим хаосом. Віце=прем'єр Хе Ліфен у своїй промові наголосив, що Китай готовий купувати більше іноземних товарів і не прагне торговельного домінування.

Економіка Китаю зросла на 5% у 2025 році попри митну війну Трампа19.01.26, 14:54 • 3117 переглядiв

На закритих зустрічах із банкірами китайська делегація транслювала просте повідомлення про відкритість до бізнесу, сподіваючись виграти від охолодження відносин між США та Європейським Союзом.

Зближення з Європою та новими партнерами

Європейські лідери все частіше розглядають Китай як альтернативу нестабільному курсу США. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав ЄС активніше шукати китайських інвестицій, а Велика Британія готується до відродження діалогу "золотої ери" під час майбутнього візиту Кіра Стармера. Аналогічні кроки робить і Фінляндія, плануючи бізнес-місію до Пекіна, що підкреслює прагнення країн Заходу зменшити залежність від Вашингтона через нові східні альянси. 

Віце-прем'єр Китаю заявив у Давосі, що світ не може повернутися до "законів джунглів"20.01.26, 18:32 • 3574 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
