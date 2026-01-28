Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпочав триденний візит до Китаю, щоб вивести двосторонні відносини з "льодовикового періоду" та відкрити нові можливості для британського експорту. Це перший візит глави британського уряду до КНР за останні вісім років.

Стармер прибув до китайської столиці на чолі масштабної делегації, до складу якої увійшли понад 50 керівників провідних корпорацій (зокрема HSBC, Rolls–Royce та GSK), а також діячі культури та спорту. Головною метою поїздки є підписання низки меморандумів про інвестиції в автомобільну промисловість та фінансовий сектор, що має стимулювати зростання британської економіки.

Причини відновлення контактів Британії із Китаєм

За словами політичного оглядача Геннадія Дубова, Лондон прагне налагодити діалог із другою за величиною економікою світу та зменшити залежність від непередбачуваної політики Сполучених Штатів Америки. Експерт наголошує, що політика Дональда Трампа є ключовим чинником у рішенні Британії активізувати контакти з Пекіном.

Я думаю, що політика Трампа принципово впливає на цю ситуацію, враховуючи те, що Сполучені Штати сьогодні говорять про неприпустимість співпраці зі своїм стратегічним суперником - Китайською Народною Республікою - зазначає експерт.

Геннадій Дубов переконаний, що Сполучені Штати жорстко тиснуть на Велику Британію та країни Європейського Союзу через запровадження мит. Також оглядач нагадує про нещодавні резонансні заяви та дії США, зокрема щодо Гренландії. У зв’язку з цим європейські держави змушені реагувати.

Європейські та канадські ініціативи стосовно Китаю

Експерт звертає увагу, що канадський прем’єр-міністр Марк Карні також нещодавно заявляв про потребу зміцнення стратегічних позицій у відносинах із Пекіном, а подібні кроки вже здійснювалися й іншими європейськими лідерами.

Це, по суті, спроба знайти певну противагу у відносинах зі Сполученими Штатами: Британія не хоче бути прив’язаною лише до одного сильного гравця - каже Дубов.

Можлива реакція США на поглиблення відносин Британії та Китаю

Оглядач прокоментував, якою може бути реакція Сполучених Штатів на активізацію контактів Великої Британії з Китаєм:

"Мита - це серйозний інструмент впливу та тиску, і він болісний. Товарообіг між країнами перевищує 300 мільярдів доларів, а Британія продає більше, ніж купує. Тому будь-яке підвищення ставок буде суттєвим. Крім того, Сполучені Штати є серйозним виробником зброї, яку, зокрема, закуповують Збройні сили Великої Британії, і тут також можуть виникнути проблеми. Але зараз я не думаю, що це зайде кудись далеко або матиме серйозні наслідки. Принаймні на цьому етапі".

Оцінюючи активізацію контактів Європи та Великої Британії з Китаєм, експерт вважає її радше обмеженою. За словами Геннадія Дубова, наразі йдеться переважно про символічні кроки, а про серйозні практичні рішення говорити поки що зарано.

Диверсифікація зовнішньоекономічних зв’язків Європи

Окремо політичний оглядач акцентує увагу на загальній тенденції до диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків.

Європа не хоче замінити залежність від США на залежність від Китаю чи інших країн. Залежність так чи інакше є у всіх країнах світу. Але якщо у вас лише один великий партнер, вам доведеться постійно рахуватися з формою його політики. Це небезпечно - зазначає експерт.

Натомість, Геннадій Дубов підкреслює, що розширення кола партнерів дає більше простору для маневру.

Новий етап зовнішньої політики ЄС

За словами експерта, нинішня модель розвитку Європи поступово вичерпує себе.

"Добробут Європейський Союзу базувався на трьох стовпах: американські безпекові гарантії, дешева китайська робоча сила та дешеві енергоносії з росії. Зараз необхідно щось змінювати".

Як зазначає оглядач, усі ці чинники фактично одночасно припиняють діяти і це змушує Європу переглядати зовнішню політику, зокрема у сфері торгівлі, а також шукати способи зберегти європейські капітали від перетікання на американські фондові ринки.

"Це лише початок великого процесу, а перегляд відносин тієї ж Британії з Китаєм є його частиною", - підсумував Геннадій Дубов.