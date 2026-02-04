"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными

Украина опасается, что не может полагаться на гарантии безопасности от своих союзников в любом потенциальном мирном соглашении, поэтому должна быть готова выступать самостоятельно как "стальной дикобраз", чтобы гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин не вернется для новой атаки, и "план Б Украины - полагаться на себя", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году призвала Киев превратить страну "в стального дикобраза, неперевариваемого для нынешних и будущих агрессоров".

Это означает постоянную массивную армию, значительные инвестиции в новейшие технологии беспилотников и ракет, а также отечественное производство оружия.

"Украина прошла фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны базироваться, – сказала в интервью глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук. - Раньше видение было сосредоточено преимущественно на обязательствах по защите, предоставленных партнерами. Однако сегодня существует четкое понимание того, что основой любых гарантий безопасности должна быть армия Украины и ее оборонная промышленность".

Но для этого Украине, пишет издание, "нужно создать устойчивый оборонный сектор, реформировать свои системы закупок, обновить систему набора персонала, продолжать совершенствовать технологии беспилотников, создавать ракеты большой дальности, оснастить свои вооруженные силы современными танками, артиллерией и самолетами (Киев наметил соглашение о приобретении до 150 истребителей Saab JAS-39E Gripen шведского производства) и получить миллиарды помощи для создания армии, на которую Россия будет бояться снова напасть".

Будущая безопасность Украины "это, прежде всего, устойчивость производства", сказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко. "Не отдельные системы вооружения и не одноразовые технологические прорывы, а способность оборонной промышленности работать в течение времени, под давлением, с предсказуемым объемом производства", - указал он.

Гарантии безопасности необходимы на фоне того, как президент США Дональд Трамп исключил желаемый для Украины вариант приглашения к вступлению в НАТО, который защищает своих членов статьей 5 о совместной обороне, пишет издание.

"В дополнение к сильным Вооруженным силам, Украине нужны надежные гарантии безопасности", – заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник в Киеве.

"Но без НАТО Украине приходится полагаться на индивидуальные соглашения, которые могут не иметь такого же веса, как обязательства альянса. Киев с осторожностью относится к таким соглашениям, поскольку его обожгли обещания, данные США и Великобританией, когда Украина отказалась от своего ядерного арсенала в 1994 году – обещания, которые оказались пустыми", - говорится в публикации.

"Некоторые европейские союзники объявили, что они развернут войска в Украине после достижения соглашения. Войска на земле, самолеты в воздухе, корабли на Черном море. Соединенные Штаты будут опорой (backstop)", – сказал Рютте, добавив, что обещания безопасности были "солидными".

Но Россия уже подает сигналы о том, что она будет выступать против любых гарантий безопасности для Украины, отмечает издание, приводя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Основные опасения Украины касаются надежности обещаний Трампа, благодаря его резким изменениям политики – от желания аннексировать Гренландию до сомнений в ценности союзников по НАТО и налаживания теплых связей с российским президентом Владимиром Путиным", - сказано в публикации.

"Начнет ли Трамп войну с Россией из-за Украины? Абсолютно нет. Введет ли Трамп санкции против России за нарушение любого режима прекращения огня? Очень маловероятно", – написал Тимоти Эш, аналитик, изучающий Россию и Украину.

Учитывая, что любые гарантии безопасности выглядят шаткими, план Б Украины состоит в том, чтобы полагаться на себя - говорится в публикации.

"Чем дольше длится война, тем больше украинцы убеждаются, что они должны полагаться прежде всего на себя, - сказала Гетьманчук. - Это отражает как разочарование предыдущими обязательствами по безопасности, взятыми перед Украиной, так и скептицизм относительно перспектив членства в НАТО, а также растущую уверенность в собственной способности Украины противостоять врагу".

Дополняется...