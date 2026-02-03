$42.970.16
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 14929 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 11214 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 19546 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 30811 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30103 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 27818 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29060 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34286 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43765 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
публикации
Эксклюзивы
Рютте назвал "три уровня" гарантий безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о трех уровнях гарантий безопасности для Украины после войны, чтобы новая атака россии была "очень плохим решением". Это включает укрепление украинской армии, коалицию желающих и привлечение США.

Рютте назвал "три уровня" гарантий безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал "три уровня" гарантий безопасности для Украины после войны, отметив, что необходимо сделать так, чтобы гарантии безопасности были настолько сильными, что для России новая атака будет очень плохим решением. Об этом Рютте сказал во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН

Детали

Как заявил Рютте, он видел статью Financial Times о том, что Украина согласовала многоуровневый план по обеспечению любого прекращения огня с Россией, однако отказался комментировать, отметив, что сейчас в договоренностях речь идет о гарантиях безопасности, имеющих три уровня.

Не буду комментировать все, что пишут в газетах, но я участвовал в соответствующих встречах. Когда речь идет о безопасности, то речь идет о трех уровнях. Первое - это укрепление украинской армии. Все чувствуем обязательства сделать так, чтобы украинское войско было готово к самозащите. Второе - это коалиция желающих, которые совместно работают, чтобы обеспечить, чтобы украинское войско имело все необходимое 

- сказал Рютте. 

Третий уровень, по его словам, это США, которые летом сказали, что хотят присоединиться к гарантиям безопасности. 

Для меня трудно говорить о какой-либо информации в газетах, но я знаю, что наше намерение сделать так, чтобы гарантии безопасности были настолько сильными, что для России новая атака будет очень плохим решением 

- добавил Рютте. 

Напомним 

Украина согласовала многоуровневый план обеспечения прекращения огня с Россией, который предусматривает ответ в течение 24 часов на нарушения. В случае продолжения боевых действий будет задействована коалиция желающих, а при масштабной атаке – скоординированный военный ответ при поддержке США.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Марк Рютте
Financial Times
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина