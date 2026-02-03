Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал "три уровня" гарантий безопасности для Украины после войны, отметив, что необходимо сделать так, чтобы гарантии безопасности были настолько сильными, что для России новая атака будет очень плохим решением. Об этом Рютте сказал во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Как заявил Рютте, он видел статью Financial Times о том, что Украина согласовала многоуровневый план по обеспечению любого прекращения огня с Россией, однако отказался комментировать, отметив, что сейчас в договоренностях речь идет о гарантиях безопасности, имеющих три уровня.

Не буду комментировать все, что пишут в газетах, но я участвовал в соответствующих встречах. Когда речь идет о безопасности, то речь идет о трех уровнях. Первое - это укрепление украинской армии. Все чувствуем обязательства сделать так, чтобы украинское войско было готово к самозащите. Второе - это коалиция желающих, которые совместно работают, чтобы обеспечить, чтобы украинское войско имело все необходимое - сказал Рютте.

Третий уровень, по его словам, это США, которые летом сказали, что хотят присоединиться к гарантиям безопасности.

Для меня трудно говорить о какой-либо информации в газетах, но я знаю, что наше намерение сделать так, чтобы гарантии безопасности были настолько сильными, что для России новая атака будет очень плохим решением - добавил Рютте.

Напомним

Украина согласовала многоуровневый план обеспечения прекращения огня с Россией, который предусматривает ответ в течение 24 часов на нарушения. В случае продолжения боевых действий будет задействована коалиция желающих, а при масштабной атаке – скоординированный военный ответ при поддержке США.