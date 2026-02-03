$42.970.16
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 4802 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 12409 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 24235 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 34522 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 26304 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 38661 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23189 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15705 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13375 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Україна погодила багаторівневий план забезпечення припинення вогню з Росією, який передбачає відповідь протягом 24 годин на порушення. У разі продовження бойових дій буде задіяно коаліцію охочих, а при масштабній атаці – скоординовану військову відповідь за підтримки США.

Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT

Україна погодила багаторівневий план щодо забезпечення будь-якого припинення вогню з росією, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Ідеться про українсько-європейсько-американський план, зазначив журналіст FT Крістофер Міллер.

Деталі

"Згідно з планом, як повідомили троє людей, знайомих з цим питанням, порушення росією припинення вогню спричинить відповідь протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та будь-яких дій, необхідних від української армії для припинення порушення", - ідеться у витязі з публікації, поширеному журналістом FT Крістофером Міллером у X.

Як повідомляється, "якщо бойові дії продовжуватимуться після цього, буде розпочато другий етап втручання за допомогою сил так званої коаліції охочих, до якої входять багато членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина".

"Якщо порушення перетвориться на розширену атаку, через 72 години після першого порушення набуде чинності скоординована військова відповідь сил, що підтримуються Заходом, за участю американських військових, заявили чиновники", - зазначається у витязі з публікації FT.

"Найважливіше те, що гарантії безпеки та цей українсько-європейсько-американський план залежать від тривалого припинення вогню, яке ще не матеріалізувалося. А росіяни не виявляють справжньої зацікавленості в мирній угоді, яка б припинила їхню війну", - зауважив журналіст FT Міллер.

Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"01.02.26, 13:12 • 53529 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Financial Times
Європейський Союз
Ісландія
Норвегія
Велика Британія
Туреччина
Україна