Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT

Україна погодила багаторівневий план щодо забезпечення будь-якого припинення вогню з росією, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Ідеться про українсько-європейсько-американський план, зазначив журналіст FT Крістофер Міллер.

Деталі

"Згідно з планом, як повідомили троє людей, знайомих з цим питанням, порушення росією припинення вогню спричинить відповідь протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та будь-яких дій, необхідних від української армії для припинення порушення", - ідеться у витязі з публікації, поширеному журналістом FT Крістофером Міллером у X.

Як повідомляється, "якщо бойові дії продовжуватимуться після цього, буде розпочато другий етап втручання за допомогою сил так званої коаліції охочих, до якої входять багато членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина".

"Якщо порушення перетвориться на розширену атаку, через 72 години після першого порушення набуде чинності скоординована військова відповідь сил, що підтримуються Заходом, за участю американських військових, заявили чиновники", - зазначається у витязі з публікації FT.

"Найважливіше те, що гарантії безпеки та цей українсько-європейсько-американський план залежать від тривалого припинення вогню, яке ще не матеріалізувалося. А росіяни не виявляють справжньої зацікавленості в мирній угоді, яка б припинила їхню війну", - зауважив журналіст FT Міллер.

