Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
Киев • УНН
Украина согласовала многоуровневый план для обеспечения прекращения огня с россией, который предусматривает ответ в течение 24 часов на нарушения. В случае продолжения боевых действий будет задействована коалиция желающих, а при масштабной атаке - скоординированный военный ответ при поддержке США.
Украина согласовала многоуровневый план по обеспечению любого прекращения огня с hоссией, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Речь идет об украинско-европейско-американском плане, отметил журналист FT Кристофер Миллер.
Детали
"Согласно плану, как сообщили три человека, знакомые с этим вопросом, нарушение россией прекращения огня повлечет за собой ответ в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и любых действий, необходимых со стороны украинской армии для прекращения нарушения", - говорится в выдержке из публикации, распространенной журналистом FT Кристофером Миллером в X.
Как сообщается, "если боевые действия будут продолжаться после этого, будет начат второй этап вмешательства с помощью сил так называемой коалиции желающих, в которую входят многие члены ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция".
"Если нарушение превратится в расширенную атаку, через 72 часа после первого нарушения вступит в силу скоординированный военный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием американских военных, заявили чиновники", - отмечается в выдержке из публикации FT.
"Самое важное то, что гарантии безопасности и этот украинско-европейско-американский план зависят от длительного прекращения огня, которое еще не материализовалось. А россияне не проявляют подлинной заинтересованности в мирном соглашении, которое бы прекратило их войну", - отметил журналист FT Миллер.
