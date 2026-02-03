Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT

Украина согласовала многоуровневый план по обеспечению любого прекращения огня с hоссией, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Речь идет об украинско-европейско-американском плане, отметил журналист FT Кристофер Миллер.

Детали

"Согласно плану, как сообщили три человека, знакомые с этим вопросом, нарушение россией прекращения огня повлечет за собой ответ в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и любых действий, необходимых со стороны украинской армии для прекращения нарушения", - говорится в выдержке из публикации, распространенной журналистом FT Кристофером Миллером в X.

Как сообщается, "если боевые действия будут продолжаться после этого, будет начат второй этап вмешательства с помощью сил так называемой коалиции желающих, в которую входят многие члены ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция".

"Если нарушение превратится в расширенную атаку, через 72 часа после первого нарушения вступит в силу скоординированный военный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием американских военных, заявили чиновники", - отмечается в выдержке из публикации FT.

"Самое важное то, что гарантии безопасности и этот украинско-европейско-американский план зависят от длительного прекращения огня, которое еще не материализовалось. А россияне не проявляют подлинной заинтересованности в мирном соглашении, которое бы прекратило их войну", - отметил журналист FT Миллер.

