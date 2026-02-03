$42.970.16
50.910.12
ukenru
08:20 • 492 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 4652 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 12322 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 24144 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 34445 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 26250 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 38557 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 23170 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15696 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 13367 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.5м/с
70%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города2 февраля, 23:13 • 14767 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ2 февраля, 23:34 • 23062 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы3 февраля, 00:29 • 17118 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах3 февраля, 01:43 • 21693 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 9666 просмотра
публикации
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 10044 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 38570 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 26841 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 30368 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 87253 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 16527 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 18149 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 17953 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 17016 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 16674 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
9К720 Искандер

Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Украина согласовала многоуровневый план для обеспечения прекращения огня с россией, который предусматривает ответ в течение 24 часов на нарушения. В случае продолжения боевых действий будет задействована коалиция желающих, а при масштабной атаке - скоординированный военный ответ при поддержке США.

Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT

Украина согласовала многоуровневый план по обеспечению любого прекращения огня с hоссией, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Речь идет об украинско-европейско-американском плане, отметил журналист FT Кристофер Миллер.

Детали

"Согласно плану, как сообщили три человека, знакомые с этим вопросом, нарушение россией прекращения огня повлечет за собой ответ в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и любых действий, необходимых со стороны украинской армии для прекращения нарушения", - говорится в выдержке из публикации, распространенной журналистом FT Кристофером Миллером в X.

Как сообщается, "если боевые действия будут продолжаться после этого, будет начат второй этап вмешательства с помощью сил так называемой коалиции желающих, в которую входят многие члены ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция".

"Если нарушение превратится в расширенную атаку, через 72 часа после первого нарушения вступит в силу скоординированный военный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием американских военных, заявили чиновники", - отмечается в выдержке из публикации FT.

"Самое важное то, что гарантии безопасности и этот украинско-европейско-американский план зависят от длительного прекращения огня, которое еще не материализовалось. А россияне не проявляют подлинной заинтересованности в мирном соглашении, которое бы прекратило их войну", - отметил журналист FT Миллер.

Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"01.02.26, 13:12 • 53522 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Financial Times
Европейский Союз
Исландия
Норвегия
Великобритания
Турция
Украина