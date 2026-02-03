Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав "три рівні" гарантій безпеки для України після війни, зазначивши, що необхідно зробити так, щоб безпекові гарантії були настільки сильними, що для росії нова атака буде дуже поганим рішення. Про це Рютте сказав під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Як заявив Рютте, він бачив статтю Financial Times щодо того, що Україна погодила багаторівневий план щодо забезпечення будь-якого припинення вогню з росією, однак відмовився коментувати, зазначивши, що зараз у домовленостях йдеться про гарантії безпеки, що мають три рівні.

Не буду коментувати все, що пишуть у газетах, але я брав участь у відповідних зустрічах. Коли йдеть про безпеку, то йдеться про три рівні. Перше - це зміцнення української армії. Всі відчуваємо зобов’язання зробити так, щоб українське військо було готове до самозахисту. Друге - це коаліція охочих, які спільно працюють, щоб забезпечити, щоб українське військо мало все необхідне - сказав Рютте.

Третій рівень, за його словами, це США, які влітку сказали, що хочуть долучитися до гарантій безпеки.

Для мене важко говорити про якусь інформацію в газетах, але я знаю, що наш намір зробити так, щоби безпекові гарантії були настільки сильними, що для росії нова атака буде дуже поганим рішенням - додав Рютте.

Нагадаємо

Україна погодила багаторівневий план забезпечення припинення вогню з росією, який передбачає відповідь протягом 24 годин на порушення. У разі продовження бойових дій буде задіяно коаліцію охочих, а при масштабній атаці – скоординовану військову відповідь за підтримки США.