Рютте назвав "три рівні" гарантій безпеки для України

11:49 • 10025 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 14906 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 11198 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 19532 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 30798 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 30096 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 27814 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 29059 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34285 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43765 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 12401 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 17388 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 52378 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради3 лютого, 09:06 • 25917 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 7472 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 2552 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 4444 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 52392 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 63398 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 48289 перегляди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олег Синєгубов
Федір Веніславський
Денис Шмигаль
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 2572 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 7472 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 28043 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 28689 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 27942 перегляди
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Шахед-136

Рютте назвав "три рівні" гарантій безпеки для України

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про три рівні гарантій безпеки для України після війни, щоб нова атака росії була "дуже поганим рішенням". Це включає зміцнення української армії, коаліцію охочих та залучення США.

Рютте назвав "три рівні" гарантій безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав "три рівні" гарантій безпеки для України після війни, зазначивши, що необхідно зробити так, щоб безпекові гарантії були настільки сильними, що для росії нова атака буде дуже поганим рішення. Про це Рютте сказав під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН

Деталі

Як заявив Рютте, він бачив статтю Financial Times щодо того, що Україна погодила багаторівневий план щодо забезпечення будь-якого припинення вогню з росією, однак відмовився коментувати, зазначивши, що зараз у домовленостях йдеться про гарантії безпеки, що мають три рівні.

Не буду коментувати все, що пишуть у газетах, але я брав участь у відповідних зустрічах. Коли йдеть про безпеку, то йдеться про три рівні. Перше - це зміцнення української армії. Всі відчуваємо зобов’язання зробити так, щоб українське військо було готове до самозахисту. Друге - це коаліція охочих, які спільно працюють, щоб забезпечити, щоб українське військо мало все необхідне 

- сказав Рютте. 

Третій рівень, за його словами, це США, які влітку сказали, що хочуть долучитися до гарантій безпеки. 

Для мене важко говорити про якусь інформацію в газетах, але я знаю, що наш намір зробити так, щоби безпекові гарантії були настільки сильними, що для росії нова атака буде дуже поганим рішенням 

- додав Рютте. 

Нагадаємо 

Україна погодила багаторівневий план забезпечення припинення вогню з росією, який передбачає відповідь протягом 24 годин на порушення. У разі продовження бойових дій буде задіяно коаліцію охочих, а при масштабній атаці – скоординовану військову відповідь за підтримки США.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Марк Рютте
Financial Times
НАТО
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна