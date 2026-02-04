"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними

Україна побоюється, що не може покладатися на гарантії безпеки від своїх союзників у будь-якій потенційній мирній угоді, тому повинна бути готова виступати самостійно як "сталевий дикобраз", щоб гарантувати, що російський диктатор володимир путін не повернеться для нової атаки, і "план Б України - покладатися на себе", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого року закликала Київ перетворити країну "на сталевого дикобраза, неперетравлюваного для нинішніх і майбутніх агресорів".

Це означає постійну масивну армію, значні інвестиції в новітні технології безпілотників і ракет, а також вітчизняне виробництво зброї.

"Україна пройшла фундаментальне переосмислення того, що означають гарантії безпеки і на чому вони повинні базуватися, – сказала в інтерв'ю голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук. - Раніше бачення було зосереджено переважно на зобов’язаннях щодо захисту, наданих партнерами. Однак сьогодні існує чітке розуміння того, що основою будь-яких гарантій безпеки має бути армія України та її оборонна промисловість".

Але для цього Україні, пише видання, "потрібно створити сталий оборонний сектор, реформувати свої системи закупівель, оновити систему набору персоналу, продовжувати вдосконалювати технології безпілотників, створювати ракети великої дальності, оснастити свої збройні сили сучасними танками, артилерією та літаками (Київ намітив угоду про придбання до 150 винищувачів Saab JAS-39E Gripen шведського виробництва) та отримати мільярди допомоги для створення армії, на яку росія боятиметься знову напасти".

Майбутня безпека України "це, перш за все, стійкість виробництва", сказав виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. "Не окремі системи озброєння і не одноразові технологічні прориви, а здатність оборонної промисловості працювати протягом часу, під тиском, з передбачуваним обсягом виробництва", - вказав він.

Гарантії безпеки необхідні, на тлі того, як президент США Дональд Трамп виключив бажаний для України варіант запрошення до вступу до НАТО, який захищає своїх членів статтею 5 про спільну оборону, пише видання.

"На додаток до сильних Збройних сил, Україні потрібні надійні гарантії безпеки", – заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок у Києві.

"Але без НАТО Україні доводиться покладатися на індивідуальні угоди, які можуть не мати такої ж ваги, як зобов’язання альянсу. Київ з обережністю ставиться до таких угод, оскільки його обпекли обіцянки, дані США та Великою Британією, коли Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в 1994 році – обіцянки, які виявилися порожніми", - ідеться у публікації.

"Деякі європейські союзники оголосили, що вони розгорнуть війська в Україні після досягнення угоди. Війська на землі, літаки в повітрі, кораблі на Чорному морі. Сполучені Штати будуть опорою (backstop)", – сказав Рютте, додавши, що обіцянки безпеки були "солідними".

Але росія вже подає сигнали про те, що вона виступатиме проти будь-яких гарантій безпеки для України, зазначає видання, наводячи слова голови мзс рф сергія лаврова.

"Основні побоювання України стосуються надійності обіцянок Трампа, завдяки його різким змінам політики – від бажання анексувати Гренландію до сумнівів у цінності союзників по НАТО та налагодження теплих зв’язків з російським президентом володимиром путіним", - сказано у публікації.

"Чи розпочне Трамп війну з росією через Україну? Абсолютно ні. Чи запровадить Трамп санкції проти росії за порушення будь-якого режиму припинення вогню? Дуже малоймовірно", – написав Тімоті Еш, аналітик, який вивчає росію та Україну.

З огляду на те, що будь-які гарантії безпеки виглядають хиткими, план Б України полягає в тому, щоб покладатися на себе - ідеться у публікації.

"Чим довше триває війна, тим більше українці переконуються, що вони повинні покладатися насамперед на себе, - сказала Гетьманчук. - Це відображає як розчарування попередніми зобов’язаннями щодо безпеки, взятими перед Україною, так і скептицизм щодо перспектив членства в НАТО, а також зростаючу впевненість у власній здатності України протистояти ворогу".

