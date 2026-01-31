Это не смешно: немецкого комика, пытавшегося поднять в Гренландии флаг США, отругали и оштрафовали

$42.850.00
15:43 • 464 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 1752 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 2330 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 3106 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 2038 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 8778 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 15956 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 16649 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 16066 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 22138 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Популярные новости
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"31 января, 06:30 • 23956 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 17262 просмотра
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областямPhotoVideo31 января, 08:22 • 12720 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 11468 просмотра
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции11:24 • 4258 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 51984 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 34161 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 38829 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 42072 просмотра
УНН Lite
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 11575 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 17397 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 20468 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 19638 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 19621 просмотра
Это не смешно: немецкого комика, пытавшегося поднять в Гренландии флаг США, отругали и оштрафовали

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Немецкий комик Макси Шафрот поднял флаг США на флагшток в Гренландии для сатирического шоу, что вызвало возмущение местных властей. Съемочную группу оштрафовали, начато расследование.

Это не смешно: немецкого комика, пытавшегося поднять в Гренландии флаг США, отругали и оштрафовали

Немецкий комик поднял над Гренландией флаг США. Местные власти выразили возмущение, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Как пишет издание, 27-28 января съемочная группа телеканала NDR прибыла в Нуук для съемок сатирического шоу Extra 3. 41-летний комик Макси Шафрот попытался поднять флаг США на флагшток возле местного культурного центра. Местные жители остановили и ругали его, он в ответ в шутку представился американским чиновником. На место инцидента прибыла полиция, съемочную группу оштрафовали. Правоохранители начали расследование.

"Поднятие над культурным центром нашей столицы флага военной сверхдержавы, которая несколько недель намекала на применение военной силы против нашей страны, - это не шутка, - заявила глава коммуны Сермерсоок Аваарак Олсен. - Это не смешно. Это чрезвычайно опасно. Когда вы усиливаете наши страхи ради контента, кликов или смеха, вы не проявляете смелость или креативность. Вы усиливаете наше и так уязвимое положение".

Немецкая телекомпания ответила, что сюжет задумывался как сатирический ответ на претензии США. "Никак не предполагалось, что сатира будет направлена против жителей Гренландии, - заявили в NDR. - Редакция выражает соболезнования народу Гренландии, если могло сложиться такое впечатление".

США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа29.01.26, 01:54 • 4094 просмотра

Ранее

Как сообщало издание The New York Times, обсуждения относительно будущего Гренландии в последние дни сосредоточились на предложениях по увеличению присутствия НАТО в Арктике, предоставлению Америке суверенных претензий на отдельные участки территории Гренландии и блокированию потенциально враждебных противников от добычи полезных ископаемых острова - а именно ограничения для стран, не являющихся членами НАТО, в частности России и Китая, получения прав на добычу.

Антонина Туманова

