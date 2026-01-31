Это не смешно: немецкого комика, пытавшегося поднять в Гренландии флаг США, отругали и оштрафовали
Немецкий комик Макси Шафрот поднял флаг США на флагшток в Гренландии для сатирического шоу, что вызвало возмущение местных властей. Съемочную группу оштрафовали, начато расследование.
Немецкий комик поднял над Гренландией флаг США. Местные власти выразили возмущение, передает УНН со ссылкой на DW.
Как пишет издание, 27-28 января съемочная группа телеканала NDR прибыла в Нуук для съемок сатирического шоу Extra 3. 41-летний комик Макси Шафрот попытался поднять флаг США на флагшток возле местного культурного центра. Местные жители остановили и ругали его, он в ответ в шутку представился американским чиновником. На место инцидента прибыла полиция, съемочную группу оштрафовали. Правоохранители начали расследование.
"Поднятие над культурным центром нашей столицы флага военной сверхдержавы, которая несколько недель намекала на применение военной силы против нашей страны, - это не шутка, - заявила глава коммуны Сермерсоок Аваарак Олсен. - Это не смешно. Это чрезвычайно опасно. Когда вы усиливаете наши страхи ради контента, кликов или смеха, вы не проявляете смелость или креативность. Вы усиливаете наше и так уязвимое положение".
Немецкая телекомпания ответила, что сюжет задумывался как сатирический ответ на претензии США. "Никак не предполагалось, что сатира будет направлена против жителей Гренландии, - заявили в NDR. - Редакция выражает соболезнования народу Гренландии, если могло сложиться такое впечатление".
Как сообщало издание The New York Times, обсуждения относительно будущего Гренландии в последние дни сосредоточились на предложениях по увеличению присутствия НАТО в Арктике, предоставлению Америке суверенных претензий на отдельные участки территории Гренландии и блокированию потенциально враждебных противников от добычи полезных ископаемых острова - а именно ограничения для стран, не являющихся членами НАТО, в частности России и Китая, получения прав на добычу.