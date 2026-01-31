$42.850.00
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 1960 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 2532 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 3296 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 2168 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 8924 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 16055 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 16712 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 16126 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 22277 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Це не смішно: німецького коміка, який намагався підняти у Гренландії прапор США, насварили та оштрафували

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Німецький комік Максі Шафрот підняв прапор США на флагшток у Гренландії для сатиричного шоу, що викликало обурення місцевої влади. Знімальну групу оштрафували, розпочато розслідування.

Це не смішно: німецького коміка, який намагався підняти у Гренландії прапор США, насварили та оштрафували

Німецький комік підняв над Гренландією прапор США. Місцева влада висловила обурення, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Як пише видання, 27-28 січня знімальна група телеканалу NDR прибула до Нуука для зйомок сатиричного шоу Extra 3. 41-річний комік Максі Шафрот спробував підняти прапор США на флагшток біля місцевого культурного центру. Місцеві жителі зупинили і сварили його, він у відповідь жартома представився американським чиновником. На місце інциденту прибула поліція, знімальну групу оштрафували. Правоохоронці розпочали розслідування.

"Підняття над культурним центром нашої столиці прапора військової наддержави, яка кілька тижнів натякала на застосування військової сили проти нашої країни, - це не жарт, - заявила глава комуни Сермерсоок Аваарак Олсен. - Це не смішно. Це надзвичайно небезпечно. Коли ви підсилюєте наші страхи заради контенту, кліків або сміху, ви не проявляєте сміливість або креативність. Ви посилюєте наше і так вразливе становище".

Німецька телекомпанія відповіла, що сюжет замислювався як сатиричний відповідь на претензії США. "Ніяк не передбачалося, що сатира буде спрямована проти жителів Гренландії, - заявили в NDR. - Редакція висловлює співчуття народу Гренландії, якщо могло скластися таке враження".

США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії щоб заспокоїти Трампа29.01.26, 01:54 • 4094 перегляди

Раніше

Як повідомляло видання The New York Times, обговорення щодо майбутнього Гренландії останніми днями зосереджувалися на пропозиціях щодо збільшення присутності НАТО в Арктиці, надання Америці суверенних претензій на окремі ділянки території Гренландії та блокування потенційно ворожих супротивників від видобутку корисних копалин острова - а саме обмеження для країн, що не є членами НАТО, зокрема росії та Китаю, отримання прав на видобуток.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Фільм
Серіали
Сутички
Ґренландія
НАТО
Китай
Сполучені Штати Америки