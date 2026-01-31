Це не смішно: німецького коміка, який намагався підняти у Гренландії прапор США, насварили та оштрафували
Київ • УНН
Німецький комік Максі Шафрот підняв прапор США на флагшток у Гренландії для сатиричного шоу, що викликало обурення місцевої влади. Знімальну групу оштрафували, розпочато розслідування.
Німецький комік підняв над Гренландією прапор США. Місцева влада висловила обурення, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Як пише видання, 27-28 січня знімальна група телеканалу NDR прибула до Нуука для зйомок сатиричного шоу Extra 3. 41-річний комік Максі Шафрот спробував підняти прапор США на флагшток біля місцевого культурного центру. Місцеві жителі зупинили і сварили його, він у відповідь жартома представився американським чиновником. На місце інциденту прибула поліція, знімальну групу оштрафували. Правоохоронці розпочали розслідування.
"Підняття над культурним центром нашої столиці прапора військової наддержави, яка кілька тижнів натякала на застосування військової сили проти нашої країни, - це не жарт, - заявила глава комуни Сермерсоок Аваарак Олсен. - Це не смішно. Це надзвичайно небезпечно. Коли ви підсилюєте наші страхи заради контенту, кліків або сміху, ви не проявляєте сміливість або креативність. Ви посилюєте наше і так вразливе становище".
Німецька телекомпанія відповіла, що сюжет замислювався як сатиричний відповідь на претензії США. "Ніяк не передбачалося, що сатира буде спрямована проти жителів Гренландії, - заявили в NDR. - Редакція висловлює співчуття народу Гренландії, якщо могло скластися таке враження".
Раніше
Як повідомляло видання The New York Times, обговорення щодо майбутнього Гренландії останніми днями зосереджувалися на пропозиціях щодо збільшення присутності НАТО в Арктиці, надання Америці суверенних претензій на окремі ділянки території Гренландії та блокування потенційно ворожих супротивників від видобутку корисних копалин острова - а саме обмеження для країн, що не є членами НАТО, зокрема росії та Китаю, отримання прав на видобуток.