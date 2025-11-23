кремль снова манипулирует "водной темой": ЦПД объяснил, как рф годами использует дефицит воды для оправдания агрессии
Киев • УНН
ЦПД Украины заявил, что россия системно превращает вопрос водных ресурсов на оккупированных территориях в инструмент пропаганды и оправдания войны. кремль использует "водный вопрос" как оправдание полномасштабного вторжения, а также для отвлечения внимания от реальных проблем с водоснабжением на ВОТ.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что Россия системно превращает вопросы водных ресурсов на оккупированных территориях в инструмент пропаганды и оправдания войны. Об этом ЦПД информирует в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
кремлевская пропаганда годами использует тему воды на оккупированных украинских территориях как инструмент оправдания собственной агрессии и манипулирования общественным мнением
Аналитики отмечают, что еще с 2014 года Москва выстраивает целую дезинформационную систему вокруг дефицита воды в Крыму. По данным EUvsDisinfo, Россия последовательно обвиняла Украину в "водной блокаде", хотя международное право прямо возлагает обеспечение базовых потребностей населения оккупированной территории на государство-оккупанта.
После 2022 года, подчеркнули в Центре, Кремль начал трактовать "водный вопрос" как одно из якобы оправданий полномасштабного вторжения – от заявлений об "освобождении" Северо-Крымского канала до абсурдных утверждений о том, что Днепр "принадлежит России".
Вместо этого каждый раз, когда на ВОТ возникают реальные проблемы с водоснабжением, РФ запускает очередную волну дезинформации – от историй о "личном контроле Путина" до фантазий об опреснении Азовского моря.
Этими манипуляциями Россия стремится отвлечь внимание от суровой реальности – в 2025 году крупные города на оккупированном востоке Украины остались без водоснабжения, и в ближайшей перспективе ситуация не улучшится. Ответственность за это – исключительно на России
Напомним
Еще в августе сообщалось, что по данным Мариупольского городского совета, воду в городе дают только раз в два дня и максимум на четыре часа.
Позже на фоне гуманитарной катастрофы с водоснабжением временно оккупированные территории Украины столкнулись с резким скачком цен на привозную воду – всего за несколько дней цена подскочила с 50 до 80 рублей за 5-литровую бутылку.
Оккупанты начали устанавливать синие бочки с технической водой, что уже давно ассоциируется с дефицитом воды на захваченном Донбассе. Теперь такие же бочки появляются и в Крыму.