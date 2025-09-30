Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму впервые с 1971 года перестала поступать вода в самую полноводную реку Бельбек. Отсутствие стока наблюдается с 10 августа, а на большинстве малых селевых рек - с конца апреля.
Детали
В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 1971 году – именно тогда было завершено строительство Северо-Крымского канала. С 10 августа наблюдается отсутствие стока в низовьях реки Бельбек возле села Фруктовое: в то же время, на большинстве малых селевых рек в районах Алушты, Судака и Феодосии отсутствие стока наблюдается с конца апреля.
По состоянию на сентябрь 2025 года приток в крымские водохранилища был незначительным:
- Белогорское – 0,32 млн кубометров;
- Симферопольское – 0,16 млн кубометров;
- Счастливое – 0,19 млн кубометров.
Тем временем на реке Альма выше плотины Партизанского водохранилища и на реке Черная, выше Чернореченского водохранилища сохранялось пересыхание, притока воды нет.
