Во временно оккупированном Крыму впервые с 1971 года перестала поступать вода в самую полноводную реку Крыма – Бельбек. Об этом сообщил "гидрометцентр" Крыма, передает УНН.

Детали

В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 1971 году – именно тогда было завершено строительство Северо-Крымского канала. С 10 августа наблюдается отсутствие стока в низовьях реки Бельбек возле села Фруктовое: в то же время, на большинстве малых селевых рек в районах Алушты, Судака и Феодосии отсутствие стока наблюдается с конца апреля.

По состоянию на сентябрь 2025 года приток в крымские водохранилища был незначительным:

Белогорское – 0,32 млн кубометров;

Симферопольское – 0,16 млн кубометров;

Счастливое – 0,19 млн кубометров.

Тем временем на реке Альма выше плотины Партизанского водохранилища и на реке Черная, выше Чернореченского водохранилища сохранялось пересыхание, притока воды нет.

Напомним

На временно захваченной территории Донетчины россияне столкнулись с критическим дефицитом воды. В то же время в кремле ждут осенних и зимних осадков.