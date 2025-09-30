$41.320.16
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 20485 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 38777 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 21816 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
07:25 • 21176 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 20298 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 19971 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22597 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
29 вересня, 14:44 • 65615 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 14:40 • 139542 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек

Київ • УНН

 • 8584 перегляди

У тимчасово окупованому Криму вперше з 1971 року перестала надходити вода у найповноводнішу річку Бельбек. Відсутність стоку спостерігається з 10 серпня, а на більшості малих селевих річок - з кінця квітня.

У тимчасово окупованому Криму вперше з 1971 року перестала надходити вода у найповноводнішу річку Криму - Бельбек. Про це повідомив "гідрометцентр" Криму, передає УНН.

Востаннє подібна ситуація спостерігалась в 1971 році - саме тоді було завершено будівництво Північно-Кримського каналу. З 10 серпня спостерігається відсутність стоку в пониззі річки Бельбек біля села Фруктове: водночас, на більшості малих селевих річок в районах Алушти, Судака та Феодосії відсутність стоку спостерігається з кінця квітня.

Станом на вересень 2025 року приплив до кримських водосховищ був незначним:

  • Білогірське - 0,32 млн кубометрів;
    • Сімферопольське - 0,16 млн кубометрів;
      • Щасливе - 0,19 млн кубометрів.

        Тим часом на річці Альма вище греблі Партизанського водосховища і на річці Чорна, вище Чорноріченського водосховища зберігалося пересихання, притоку води немає.

        На тимчасово захопленій території Донеччини росіяни зіткнулися з критичним дефіцитом води. Водночас у кремлі чекають на осінні і зимові опади.

        Євген Устименко

