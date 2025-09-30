Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек

У тимчасово окупованому Криму вперше з 1971 року перестала надходити вода у найповноводнішу річку Криму - Бельбек. Про це повідомив "гідрометцентр" Криму, передає УНН.

Деталі

Востаннє подібна ситуація спостерігалась в 1971 році - саме тоді було завершено будівництво Північно-Кримського каналу. З 10 серпня спостерігається відсутність стоку в пониззі річки Бельбек біля села Фруктове: водночас, на більшості малих селевих річок в районах Алушти, Судака та Феодосії відсутність стоку спостерігається з кінця квітня.

Станом на вересень 2025 року приплив до кримських водосховищ був незначним:

Білогірське - 0,32 млн кубометрів;

Сімферопольське - 0,16 млн кубометрів;

Щасливе - 0,19 млн кубометрів.

Тим часом на річці Альма вище греблі Партизанського водосховища і на річці Чорна, вище Чорноріченського водосховища зберігалося пересихання, притоку води немає.

Нагадаємо

На тимчасово захопленій території Донеччини росіяни зіткнулися з критичним дефіцитом води. Водночас у кремлі чекають на осінні і зимові опади.