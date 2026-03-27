В США Meta и YouTube признаны виновными по делу о зависимости от соцсетей – активисты приветствовали решение

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Суд Лос-Анджелеса признал Meta и Google виновными в преднамеренном создании аддиктивных платформ. Потерпевшая получит компенсацию за вред психическому здоровью.

Meta и YouTube признаны виновными в суде США по делу о зависимости от социальных сетей, и участники кампании приветствуют их поражение в знаковом судебном процессе, сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Родители и участники кампании, стремящиеся к ужесточению ограничений на социальные сети, приветствовали решение жюри присяжных в Лос-Анджелесе, которое вынесло вердикт, ставший беспрецедентной победой для молодой женщины, подавшей в суд на Meta и YouTube из-за ее детской зависимости от социальных сетей.

Присяжные установили, что Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, и Google, владелец YouTube, "намеренно создали платформы социальных сетей, вызывающие зависимость, которые нанесли вред психическому здоровью 20-летней девушки", пишет издание.

Женщине, известной как Кейли, было присуждено 6 миллионов долларов компенсации ущерба, что, вероятно, будет иметь последствия для сотен подобных дел, которые сейчас рассматриваются в судах США.

Meta и Google заявили, что не согласны с вердиктом и намерены подать апелляцию.

Meta сказала: "Психическое здоровье подростков чрезвычайно сложно и не может быть связано с одним приложением". "Мы будем продолжать решительно защищаться, поскольку каждый случай уникален, и мы остаемся уверенными в наших достижениях в защите подростков в Интернете", - говорится в заявлении.

Представитель Google сказал: "В этом деле неправильно понимают YouTube, который является ответственно построенной стриминговой платформой, а не сайтом социальных сетей".

Присяжные постановили, что Кейли должна получить 3 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба и еще 3 миллиона долларов в качестве штрафных санкций, на фоне того, как они определили, что Meta и Google "действовали со злым умыслом, притеснением или мошенничеством" в том, как компании управляли своими платформами.

Ожидается, что Meta возьмет на себя 70% компенсации, присужденной Кейли, а Google - оставшиеся 30%.

Родители других детей, которые не являются участниками иска Кейли, но утверждают, что они также пострадали от социальных сетей, собрались у здания суда в день вердикта в среду, как и во многие другие дни в течение пятинедельного судебного разбирательства.

Когда был вынесен вердикт, родители, как указано, "праздновали и обнимали других родителей и сторонников, которые ждали решения".

Майк Прулькс, директор по исследованиям консалтинговой фирмы Forrester, заявил, что два вердикта подряд, после дела в Нью-Мексико, подчеркивают "критический момент" в отношениях между компаниями социальных сетей и общественностью.

В июне в федеральном суде Калифорнии должно начаться рассмотрение еще одного дела против Meta и других социальных сетей по обвинению в причинении вреда детям.

Юлия Шрамко

