В США вынесли вердикт Meta по делу о вреде психическому здоровью детей

"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн
В Латвию и Эстонию залетели дроны
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 23528 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверия
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актер
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рождения
В США вынесли вердикт Meta по делу о вреде психическому здоровью детей

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Суд Нью-Мексико оштрафовал Meta на 375 миллионов долларов за сокрытие фактов эксплуатации детей. Компания планирует обжаловать решение в мае.

В США жюри присяжных в Нью-Мексико во вторник постановило, что компания Meta "сознательно нанесла вред психическому здоровью детей и скрывала то, что знала о сексуальной эксплуатации детей на своих платформах социальных сетей", сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Этот вердикт, пишет издание, свидетельствует об изменении отношения к технологическим компаниям и готовности правительства страны к борьбе с ними.

Это знаковое решение было принято после почти семинедельного судебного разбирательства, тогда как присяжные в федеральном суде Калифорнии более недели обсуждали вопрос о том, должны ли Meta и YouTube отвечать в аналогичном деле.

Присяжные в Нью-Мексико встали на сторону прокуроров штата, которые утверждали, что Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, ставила прибыль выше безопасности и нарушала положения закона штата о недобросовестной практике.

Присяжные согласились с утверждениями о том, что Meta делала ложные, вводящие в заблуждение заявления, а также согласились с тем, что Meta занималась "недобросовестной" торговой практикой, которая несправедливо использовала уязвимость и неопытность детей.

Присяжные установили наличие тысяч нарушений, каждое из которых учитывалось отдельно к штрафу в размере 375 миллионов долларов. Это менее одной пятой от суммы, которую требовала прокуратура.

Стоимость Meta оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов и после вынесения вердикта акции компании выросли на 5% на ранних торгах после закрытия биржи, что свидетельствует о том, что акционеры отнеслись к новости равнодушно, отмечает издание.

Социальный медиа-конгломерат не будет вынужден менять свою практику сразу. Судья, а не присяжные, должен определить, создавали ли платформы Meta неудобство общественности и должна ли компания оплачивать программы по устранению причиненного вреда. Второй этап судебного разбирательства состоится в мае.

Представитель Meta заявил, что компания не согласна с вердиктом и подаст апелляцию.

"Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности пользователей на наших платформах и четко осознаем сложности выявления и удаления недобросовестных пользователей или вредоносного контента, - сказал представитель. - Мы будем продолжать энергично защищаться и, как и раньше, уверены в своей способности защищать подростков в интернете".

Адвокаты Meta заявили, что компания раскрывает риски и прилагает усилия для выявления вредоносного контента и негативного опыта, признавая при этом, что некоторый негативный материал все же проникает через систему безопасности.

Дело штата Нью-Мексико стало одним из первых, дошедших до суда в волне судебных разбирательств, касающихся социальных сетей и их влияния на детей.

Более 40 генеральных прокуроров штатов в США подали иски против Meta, утверждая, что компания способствует кризису психического здоровья среди молодежи, намеренно разрабатывая функции Instagram и Facebook, которые вызывают привыкание.

Юлия Шрамко

