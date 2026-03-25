В США вынесли вердикт Meta по делу о вреде психическому здоровью детей

В США жюри присяжных в Нью-Мексико во вторник постановило, что компания Meta "сознательно нанесла вред психическому здоровью детей и скрывала то, что знала о сексуальной эксплуатации детей на своих платформах социальных сетей", сообщает AP, пишет УНН.

Этот вердикт, пишет издание, свидетельствует об изменении отношения к технологическим компаниям и готовности правительства страны к борьбе с ними.

Это знаковое решение было принято после почти семинедельного судебного разбирательства, тогда как присяжные в федеральном суде Калифорнии более недели обсуждали вопрос о том, должны ли Meta и YouTube отвечать в аналогичном деле.

Присяжные в Нью-Мексико встали на сторону прокуроров штата, которые утверждали, что Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, ставила прибыль выше безопасности и нарушала положения закона штата о недобросовестной практике.

Присяжные согласились с утверждениями о том, что Meta делала ложные, вводящие в заблуждение заявления, а также согласились с тем, что Meta занималась "недобросовестной" торговой практикой, которая несправедливо использовала уязвимость и неопытность детей.

Присяжные установили наличие тысяч нарушений, каждое из которых учитывалось отдельно к штрафу в размере 375 миллионов долларов. Это менее одной пятой от суммы, которую требовала прокуратура.

Стоимость Meta оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов и после вынесения вердикта акции компании выросли на 5% на ранних торгах после закрытия биржи, что свидетельствует о том, что акционеры отнеслись к новости равнодушно, отмечает издание.

Социальный медиа-конгломерат не будет вынужден менять свою практику сразу. Судья, а не присяжные, должен определить, создавали ли платформы Meta неудобство общественности и должна ли компания оплачивать программы по устранению причиненного вреда. Второй этап судебного разбирательства состоится в мае.

Представитель Meta заявил, что компания не согласна с вердиктом и подаст апелляцию.

"Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности пользователей на наших платформах и четко осознаем сложности выявления и удаления недобросовестных пользователей или вредоносного контента, - сказал представитель. - Мы будем продолжать энергично защищаться и, как и раньше, уверены в своей способности защищать подростков в интернете".

Адвокаты Meta заявили, что компания раскрывает риски и прилагает усилия для выявления вредоносного контента и негативного опыта, признавая при этом, что некоторый негативный материал все же проникает через систему безопасности.

Дело штата Нью-Мексико стало одним из первых, дошедших до суда в волне судебных разбирательств, касающихся социальных сетей и их влияния на детей.

Более 40 генеральных прокуроров штатов в США подали иски против Meta, утверждая, что компания способствует кризису психического здоровья среди молодежи, намеренно разрабатывая функции Instagram и Facebook, которые вызывают привыкание.