TikTok и X заявляют о своей "нейтральности" относительно запрета соцсетей для детей - СМИ

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

Правительство Великобритании запустило эксперимент по ограничению доступа к соцсетям для 300 подростков. Техногиганты Meta, TikTok и X сохраняют нейтральную позицию.

В то время как Великобритания начинает эксперимент по оценке целесообразности запрета использования социальных сетей детьми, представители крупных технологических компаний заявили британским парламентариям, что их не слишком беспокоит идея запрета, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Правительство Великобритании проводит консультации, которые определят, примет ли оно решение о введении запрета на использование социальных сетей для лиц моложе 16 лет. Правительство британского премьер-министра Кира Стармера наделило себя широкими полномочиями, поэтому если результаты консультаций окажутся в пользу запрета, оно сможет действовать быстро.

В рамках этих консультаций Министерство науки, инноваций и технологий страны в среду запустило пилотный проект с участием 300 подростков, который покажет, как различные ограничения на использование ими социальных сетей могут улучшить или не улучшить их благосостояние.

Одна группа подростков будет иметь полностью заблокированный доступ к социальным сетям, вторая группа будет ограничена одним часом в день на определенных приложениях, включая Instagram, TikTok и Snapchat. Третья группа будет заблокирована в социальных сетях с 21:00 до 7:00, а четвертая будет иметь регулярный доступ и служить контрольной группой.

Представители Meta, Google, TikTok и X на этой неделе выступили перед комитетом по науке, инновациям и технологиям, и парламентарии задавали им вопросы о том, поддерживают ли они или выступают против идеи запрета социальных сетей.

Директор TikTok по государственной политике в Северной Европе Алистер Лоу заявил, что "политики должны решить", уместен ли запрет для детей. Затем он резюмировал позицию TikTok относительно запрета как "нейтральную" после того, как парламентарии задали ему этот вопрос.

Директор по глобальным связям с государственными органами компании X, Уилфредо Фернандес, также охарактеризовал позицию своей компании как "пока нейтральную", добавив: "Мы не работаем с детьми… во всем мире менее 1% нашей базы пользователей составляют лица моложе 18 и старше 13 лет, в Великобритании - менее половины процента, поэтому у нас нет существенного конкурента в этой борьбе".

Компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, выступила несколько решительнее против запрета. Ребекка Стимсон, директор по государственной политике Meta в Великобритании, заявила, что, по ее мнению, запрет не "решит проблемы, которые пытается решить правительство".

Стимсон также отметила, что дети "не являются источником дохода" для Meta из-за ограничений на рекламу. Депутат от британской Лейбористской партии Саманта Ниблетт, похоже, не была убеждена этим аргументом и ответила: "А какая вам от этого выгода, привлекать детей? Получается, что вы делаете это повсеместным явлением в их жизни, так что когда они вырастут, они станут зависимыми от ваших платформ, и вы сможете на этом зарабатывать деньги?"

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии