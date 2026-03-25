$43.920.0950.900.01
ukenru
18:28 • 7672 перегляди
Ексклюзив
16:27 • 17547 перегляди
25 березня, 13:57 • 43735 перегляди
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 51427 перегляди
25 березня, 10:45 • 44118 перегляди
25 березня, 09:00 • 55746 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 72946 перегляди
24 березня, 17:38 • 60338 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 57170 перегляди
24 березня, 15:46 • 55246 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
58%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Ребров
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Львів
Тегеран
Реклама
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Facebook
Instagram
YouTube

TikTok та X заявляють про свою "нейтральність" щодо заборони соцмереж для дітей - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3872 перегляди

Уряд Британії запустив експеримент із обмеження доступу до соцмереж для 300 підлітків. Техногіганти Meta, TikTok та X зберігають нейтральну позицію.

У той час як Велика Британія розпочинає експеримент із оцінки доцільності заборони використання соціальних мереж дітьми, представники великих технологічних компаній заявили британським парламентарям, що їх не надто непокоїть ідея заборони, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Уряд Великої Британії проводить консультації, які визначать, чи ухвалюватиме він рішення про введення заборони на використання соціальних мереж для осіб молодше ніж 16 років. Уряд британського прем'єр-міністра Кіра Стармера наділив себе широкими повноваженнями, тому якщо результати консультацій виявляться на користь заборони, він зможе діяти швидко.

У межах цих консультацій Міністерство науки, інновацій та технологій країни у середу запустило пілотний проект за участю 300 підлітків, який покаже, як різні обмеження на використання ними соціальних мереж можуть покращити чи не покращити їхній добробут.

Одна група підлітків матиме повністю заблокований доступ до соціальних мереж, друга група буде обмежена однією годиною на день на певних додатках, включаючи Instagram, TikTok та Snapchat. Третя група буде заблокована в соціальних мережах з 21:00 до 7:00, а четверта матиме регулярний доступ і слугуватиме контрольною групою.

Представники Meta, Google, TikTok і X на цьому тижні виступили перед комітетом з науки, інновацій та технологій, і парламентарі ставили їм запитання про те, чи підтримують вони, чи виступають проти ідеї заборони соціальних мереж.

Директор TikTok з державної політики у Північній Європі Алістер Лоу заявив, що "політики мають вирішити", чи доречна заборона для дітей. Потім він резюмував позицію TikTok щодо заборони як "нейтральну" після того, як парламентарі поставили йому це запитання.

Директор з глобальних зв'язків з державними органами компанії X, Вільфредо Фернандес, також охарактеризував позицію своєї компанії як "поки що нейтральну", додавши: "Ми не працюємо з дітьми… у всьому світі менше 1% нашої бази користувачів становлять особи молодше 18 і старше 13 років, у Великій Британії - менше половини відсотка, тому у нас немає суттєвого конкурента в цій боротьбі".

Компанія Meta, що володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, виступила дещо рішучіше проти заборони. Ребека Стімсон, директор з державної політики Meta у Великій Британії, заявила, що, на її думку, заборона не "вирішить проблеми, які намагається вирішити уряд".

Стімсон також зазначила, що діти "не є джерелом доходу" для Meta через обмеження на рекламу. Депутат від британської Лейбористської партії Саманта Ніблетт, схоже, не була переконана цим аргументом і відповіла: "А яка вам від цього вигода, залучати дітей? Виходить, що ви робите це повсюдним явищем у їхньому житті, тож коли вони виростуть, вони стануть залежними від ваших платформ, і ви зможете на цьому заробляти гроші?"

Юлія Шрамко

СвітТехнології