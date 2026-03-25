TikTok та X заявляють про свою "нейтральність" щодо заборони соцмереж для дітей - ЗМІ

У той час як Велика Британія розпочинає експеримент із оцінки доцільності заборони використання соціальних мереж дітьми, представники великих технологічних компаній заявили британським парламентарям, що їх не надто непокоїть ідея заборони, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Уряд Великої Британії проводить консультації, які визначать, чи ухвалюватиме він рішення про введення заборони на використання соціальних мереж для осіб молодше ніж 16 років. Уряд британського прем'єр-міністра Кіра Стармера наділив себе широкими повноваженнями, тому якщо результати консультацій виявляться на користь заборони, він зможе діяти швидко.

У межах цих консультацій Міністерство науки, інновацій та технологій країни у середу запустило пілотний проект за участю 300 підлітків, який покаже, як різні обмеження на використання ними соціальних мереж можуть покращити чи не покращити їхній добробут.

Одна група підлітків матиме повністю заблокований доступ до соціальних мереж, друга група буде обмежена однією годиною на день на певних додатках, включаючи Instagram, TikTok та Snapchat. Третя група буде заблокована в соціальних мережах з 21:00 до 7:00, а четверта матиме регулярний доступ і слугуватиме контрольною групою.

Представники Meta, Google, TikTok і X на цьому тижні виступили перед комітетом з науки, інновацій та технологій, і парламентарі ставили їм запитання про те, чи підтримують вони, чи виступають проти ідеї заборони соціальних мереж.

Директор TikTok з державної політики у Північній Європі Алістер Лоу заявив, що "політики мають вирішити", чи доречна заборона для дітей. Потім він резюмував позицію TikTok щодо заборони як "нейтральну" після того, як парламентарі поставили йому це запитання.

Директор з глобальних зв'язків з державними органами компанії X, Вільфредо Фернандес, також охарактеризував позицію своєї компанії як "поки що нейтральну", додавши: "Ми не працюємо з дітьми… у всьому світі менше 1% нашої бази користувачів становлять особи молодше 18 і старше 13 років, у Великій Британії - менше половини відсотка, тому у нас немає суттєвого конкурента в цій боротьбі".

Компанія Meta, що володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, виступила дещо рішучіше проти заборони. Ребека Стімсон, директор з державної політики Meta у Великій Британії, заявила, що, на її думку, заборона не "вирішить проблеми, які намагається вирішити уряд".

Стімсон також зазначила, що діти "не є джерелом доходу" для Meta через обмеження на рекламу. Депутат від британської Лейбористської партії Саманта Ніблетт, схоже, не була переконана цим аргументом і відповіла: "А яка вам від цього вигода, залучати дітей? Виходить, що ви робите це повсюдним явищем у їхньому житті, тож коли вони виростуть, вони стануть залежними від ваших платформ, і ви зможете на цьому заробляти гроші?"

