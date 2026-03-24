Присяжные по делу против Google и Meta о зависимости от соцсетей не могут прийти к согласию
Киев • УНН
Суд в Лос-Анджелесе по делу о зависимости от соцсетей зашел в тупик из-за разногласий присяжных. Иск подала женщина из-за детской зависимости от платформ.
Присяжные в судебном процессе в Лос-Анджелесе, касающемся зависимости от социальных сетей, сообщили судье о трудностях с достижением консенсуса по одному из ответчиков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
В деле фигурируют компании Google и Meta, однако присяжные не уточнили, о какой именно из них идет речь. Судья Кэролин Б. Куль заявила, что жюри должно попытаться принять решение.
Она предупредила, что в случае отсутствия согласия дело придется рассматривать повторно с новым составом присяжных.
Суть иска
Присяжные обсуждают дело уже более недели. Иск подала молодая женщина, которая утверждает, что в детстве стала зависимой от платформ YouTube и Instagram.
Результат процесса может иметь более широкие последствия, поскольку подобные иски против технологических компаний подают родители, прокуроры и образовательные учреждения.
Жюри присяжных признало, что Илон Маск ввел в заблуждение инвесторов Twitter21.03.26, 17:14 • 5920 просмотров