Присяжные по делу против Google и Meta о зависимости от соцсетей не могут прийти к согласию

ukenru
23 марта, 19:55 • 10566 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 23163 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 21904 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 22527 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 21927 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 16215 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 29544 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 41166 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 33165 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 55986 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
0м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 18350 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 13892 просмотра
Новые нефтяные пятна на Днестре и гибель птиц обнаружены на севере Молдовы23 марта, 21:05 • 8300 просмотра
В порту Приморск после атаки продолжают гореть нефтяные резервуарыVideo22:13 • 10278 просмотра
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине23:22 • 11919 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 18507 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 24389 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 24574 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 29549 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 35639 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Илон Маск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 6342 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 13999 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 13778 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 63783 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 64707 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Instagram
Дипломатка

Присяжные по делу против Google и Meta о зависимости от соцсетей не могут прийти к согласию

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Суд в Лос-Анджелесе по делу о зависимости от соцсетей зашел в тупик из-за разногласий присяжных. Иск подала женщина из-за детской зависимости от платформ.

Присяжные по делу против Google и Meta о зависимости от соцсетей не могут прийти к согласию

Присяжные в судебном процессе в Лос-Анджелесе, касающемся зависимости от социальных сетей, сообщили судье о трудностях с достижением консенсуса по одному из ответчиков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В деле фигурируют компании Google и Meta, однако присяжные не уточнили, о какой именно из них идет речь. Судья Кэролин Б. Куль заявила, что жюри должно попытаться принять решение.

Она предупредила, что в случае отсутствия согласия дело придется рассматривать повторно с новым составом присяжных.

Суть иска

Присяжные обсуждают дело уже более недели. Иск подала молодая женщина, которая утверждает, что в детстве стала зависимой от платформ YouTube и Instagram.

Результат процесса может иметь более широкие последствия, поскольку подобные иски против технологических компаний подают родители, прокуроры и образовательные учреждения.

Жюри присяжных признало, что Илон Маск ввел в заблуждение инвесторов Twitter21.03.26, 17:14 • 5920 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Социальная сеть
Reuters
Лос-Анджелес
YouTube
Instagram
Google