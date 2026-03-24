Присяжні у справі проти Google і Meta про залежність від соцмереж не можуть дійти згоди

Присяжні у судовому процесі в Лос-Анджелесі, що стосується залежності від соціальних мереж, повідомили судді про труднощі з досягненням консенсусу щодо одного з відповідачів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У справі фігурують компанії Google та Meta, однак присяжні не уточнили, про яку саме з них йдеться. Суддя Керолін Б. Куль заявила, що журі має спробувати ухвалити рішення.

Вона попередила, що у разі відсутності згоди справу доведеться розглядати повторно з новим складом присяжних.

Суть позову

Присяжні обговорюють справу вже понад тиждень. Позов подала молода жінка, яка стверджує, що в дитинстві стала залежною від платформ YouTube і Instagram.

Результат процесу може мати ширші наслідки, оскільки подібні позови проти технологічних компаній подають батьки, прокурори та освітні установи.

