Присяжні у справі проти Google і Meta про залежність від соцмереж не можуть дійти згоди
Київ • УНН
Суд у Лос-Анджелесі щодо залежності від соцмереж зайшов у глухий кут через розбіжності присяжних. Позов подала жінка через дитячу залежність від платформ.
Присяжні у судовому процесі в Лос-Анджелесі, що стосується залежності від соціальних мереж, повідомили судді про труднощі з досягненням консенсусу щодо одного з відповідачів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У справі фігурують компанії Google та Meta, однак присяжні не уточнили, про яку саме з них йдеться. Суддя Керолін Б. Куль заявила, що журі має спробувати ухвалити рішення.
Вона попередила, що у разі відсутності згоди справу доведеться розглядати повторно з новим складом присяжних.
Суть позову
Присяжні обговорюють справу вже понад тиждень. Позов подала молода жінка, яка стверджує, що в дитинстві стала залежною від платформ YouTube і Instagram.
Результат процесу може мати ширші наслідки, оскільки подібні позови проти технологічних компаній подають батьки, прокурори та освітні установи.
Журі присяжних визнало, що Ілон Маск ввів в оману інвесторів Twitter21.03.26, 17:14 • 5926 переглядiв