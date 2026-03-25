У США винесли вердикт Meta у справі про шкоду психічному здоров'ю дітей

Київ • УНН

 • 3262 перегляди

Суд Нью-Мексико оштрафував Meta на 375 мільйонів доларів за приховування фактів експлуатації дітей. Компанія планує оскаржити рішення у травні.

У США винесли вердикт Meta у справі про шкоду психічному здоров'ю дітей

У США журі присяжних у Нью-Мексико у вівторок ухвалило, що компанія Meta "свідомо завдала шкоди психічному здоров'ю дітей та приховувала те, що знала про сексуальну експлуатацію дітей на своїх платформах соціальних мереж", повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Цей вердикт, пише видання, свідчить про зміну ставлення до технологічних компаній та готовність уряду країни до боротьби з ними.

Це знакове рішення було ухвалено після майже семитижневого судового розгляду, тоді як присяжні у федеральному суді Каліфорнії більше тижня обговорювали питання про те, чи повинні Meta та YouTube відповідати в аналогічній справі.

Присяжні у справі проти Google і Meta про залежність від соцмереж не можуть дійти згоди24.03.26, 05:01 • 6116 переглядiв

Присяжні в Нью-Мексико стали на бік прокурорів штату, які стверджували, що Meta, яка володіє Instagram, Facebook і WhatsApp, ставила прибуток вище безпеки і порушувала положення закону штату про несумлінну практику.

Присяжні погодилися з твердженнями про те, що Meta робила хибні заяви, що вводять в оману, а також погодилися з тим, що Meta займалася "несумлінною" торговельною практикою, яка несправедливо використовувала вразливість і недосвідченість дітей.

Присяжні встановили наявність тисяч порушень, кожне з яких враховувалося окремо до штрафу обсягом 375 мільйонів доларів. Це менш ніж одна п'ята від суми, яку вимагала прокуратура.

Вартість Meta оцінюється приблизно в 1,5 трильйона доларів і після винесення вердикту акції компанії зросли на 5% на ранніх торгах після закриття біржі, що свідчить про те, що акціонери поставилися до новини байдуже, зазначає видання.

Соціальний медіа-конгломерат не буде змушений міняти свою практику одразу. Суддя, а не присяжні, має визначити, чи створювали платформи Meta незручність громадськості і чи повинна компанія оплачувати програми щодо усунення заподіяної шкоди. Другий етап судового розгляду відбудеться у травні.

Представник Meta заявив, що компанія не згодна з вердиктом і подасть апеляцію.

"Ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення безпеки користувачів на наших платформах і чітко усвідомлюємо складності виявлення та видалення несумлінних користувачів або шкідливого контенту, - сказав представник. - Ми продовжуватимемо енергійно захищатися і, як і раніше, впевнені у своїй здатності захищати підлітків в інтернеті".

Адвокати Meta заявили, що компанія розкриває ризики і докладає зусиль для виявлення шкідливого контенту та негативного досвіду, визнаючи при цьому, що деякий негативний матеріал все ж таки проникає через систему безпеки.

TikTok та X заявляють про свою "нейтральність" щодо заборони соцмереж для дітей - ЗМІ25.03.26, 16:39 • 3872 перегляди

Справа штату Нью-Мексико стала однією з перших, що дійшли до суду у хвилі судових розглядів, що стосуються соціальних мереж та їхнього впливу на дітей.

Понад 40 генеральних прокурорів штатів у США подали позови проти Meta, стверджуючи, що компанія сприяє кризі психічного здоров'я серед молоді, навмисне розробляючи функції Instagram і Facebook, які викликають звикання.

Юлія Шрамко

