У США Meta і YouTube визнали винними у справі про залежність від соцмереж - активісти привітали рішення

Meta та YouTube визнали винними у суді в США у справі про залежність від соціальних мереж, і учасники кампанії вітають їх поразку у знаковому судовому процесі, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Батьки та учасники кампанії, які прагнуть посилення обмежень на соціальні мережі, привітали рішення журі присяжних у Лос-Анджелесі, яке винесло вердикт, що став безпрецедентною перемогою для молодої жінки, яка подала до суду на Meta та YouTube через її дитячу залежність від соціальних мереж.

Присяжні встановили, що Meta, яка володіє Instagram, Facebook та WhatsApp, та Google, власник YouTube, "навмисно створили платформи соціальних мереж, що викликають залежність, які зашкодили психічному здоров'ю 20-річної дівчини", пише видання.

Жінці, відомій як Кейлі, було присуджено 6 мільйонів доларів компенсації збитків, що, імовірно, матиме наслідки для сотень подібних справ, які зараз розглядаються в судах США.

Meta та Google заявили, що не погоджуються з вердиктом і мають намір подати апеляцію.

Meta сказала: "Психічне здоров'я підлітків є надзвичайно складним і не може бути пов'язане з одним додатком". "Ми продовжуватимемо рішуче захищатися, оскільки кожен випадок унікальний, і ми залишаємося впевненими в наших досягненнях у захисті підлітків в Інтернеті", - ідеться у заяві.

Речник Google сказав: "У цій справі неправильно розуміють YouTube, який є відповідально побудованою стрімінговою платформою, а не сайтом соціальних мереж".

Присяжні ухвалили, що Кейлі має отримати 3 мільйони доларів як компенсацію збитків і ще 3 мільйони доларів як штрафні санкції, на тлі того, як вони визначили, що Meta та Google "діяли зі злим умислом, утиском або шахрайством" у тому, як компанії керували своїми платформами.

Очікується, що Meta візьме на себе 70% компенсації, присудженої Кейлі, а Google - 30%, що залишилися.

Батьки інших дітей, які не є учасниками позову Кейлі, але стверджують, що вони також постраждали від соціальних мереж, зібралися біля будівлі суду в середу, як і багато інших днів протягом п'ятитижневого судового розгляду.

Коли було винесено вердикт, батьки, як вказано, "святкували та обіймали інших батьків та прихильників, які чекали на рішення".

Майк Прулькс, директор з досліджень консалтингової фірми Forrester, заявив, що два вердикти поспіль, після справи у Нью-Мексико, наголошують на "критичному моменті" у відносинах між компаніями соціальних мереж та громадськістю.

У червні у федеральному суді Каліфорнії має розпочатися розгляд ще однієї справи проти Meta та інших соціальних мереж за обвинуваченням у заподіянні шкоди дітям.