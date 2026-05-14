Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны Украины предложить возможные форматы ответа на российский удар в ночь на 14 мая. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Провел Ставку. Первым вопросом был детальный доклад наших военных по защитной операции, которая проходила в эти дни, от массированного и фактически непрерывного российского удара, длившегося почти двое суток. Это специальная террористическая тактика россиян, которые накапливали дроны и ракеты в течение определенного времени и сознательно рассчитали удар таким образом, чтобы его масштаб был значительным, а осложнения для нашей ПВО – наибольшими

Он отметил, что всего в волнах массированных атак за 13 и 14 мая россияне использовали 1567 дронов и 56 ракет различных типов. Процент сбития дронов составил 94%. Процент сбития ракет – 73%. Ключевой вызов – это баллистика и прикрытие тысяч тыловых объектов инфраструктуры и наших городов.

Вместе с военными командующими, министром обороны, министром энергетики и другими привлеченными должностными лицами детально обсудили имеющиеся потребности наших сил защиты неба и увеличение поставок необходимого оборудования, в частности радаров. По этому поводу были конкретные поручения Генеральному штабу Вооруженных Сил, Воздушным силам и Министерству обороны Украины

По его словам, были доклады и по попаданиям в разных наших регионах: от Ровно и Франковска до Киева и Харьковщины. Сейчас в Киеве до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушения подъезда жилого дома, который был практически снесен с 1-го по 9-й этаж из-за этой российской атаки. Неизвестна судьба почти 20 человек, которые могли находиться в этом доме. По состоянию на данный момент известно о семи погибших и 39 раненых только в Киеве. Привлечены все необходимые силы ГСЧС Украины, Национальной полиции, коммунальных и медицинских служб.

Число погибших после массированной атаки рф на Киев возросло до семи человек, среди них ребенок

Благодарен каждому, кто помогает на местах ударов и спасает людей. Буду говорить детально и с нашими дипломатами относительно задач, которые стоят на сегодня в поиске ракет для ПВО. Все должны сосредоточиться на антибаллистических системах и ракетах к ним. Это приоритет номер один, и от достаточного обеспечения наших сил защиты неба будет зависеть, в частности, и оценка работы украинской дипломатии в мае – июне. Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот российский удар