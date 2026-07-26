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9К720 Искандер

Британия возобновляет производство гиперзвуковых мишеней для подготовки к перехвату российских «Кинжалов» и «Цирконов»

Киев • УНН

 • 1706 просмотра

Великобритания заключила контракт на 20 млн фунтов с Lockheed Martin UK на производство гиперзвуковых мишеней. Первый полёт запланирован на 2027 год для подготовки к перехвату «Кинжалов» и «Цирконов».

Британия возобновляет производство гиперзвуковых мишеней для подготовки к перехвату российских «Кинжалов» и «Цирконов»

Великобритания после более чем 10-летнего перерыва возобновляет производство гиперзвуковых мишеней для подготовки экипажей противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Британское Министерство обороны заключило контракт стоимостью 20 млн фунтов стерлингов (около 23,4 млн евро) с компанией Lockheed Martin UK. Первый испытательный полет новой гиперзвуковой мишени запланирован на 2027 год.

По информации Uk Defence Journal, программа позволит Великобритании больше не зависеть от союзников в подготовке военных к противодействию гиперзвуковым и баллистическим ракетам. Ожидается, что работы будет выполнять предприятие Lockheed Martin в городе Амптхилл.

Подготовка к противодействию современным ракетным угрозам

В Defense Express отмечают, что использование баллистических и гиперзвуковых ракет все чаще наблюдается в современных войнах. В качестве примеров издание приводит российские ракеты "Искандер-М", "Кинжал" и "Циркон", а также применение Ираном баллистических ракет во время войны с США, Израилем и странами Персидского залива.

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По мнению авторов, несмотря на высокий уровень автоматизации современных систем ПВО, подготовка личного состава остается критически важной. Опыт операторов позволяет эффективнее использовать перехватчики, оптимально разворачивать средства противоракетной обороны и улучшать взаимодействие между различными элементами системы.

Ставка на флот и модернизацию систем ПВО

Издание напоминает, что Великобритания не имеет сухопутных комплексов Patriot или других систем, способных перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Такие возможности в настоящее время обеспечивает лишь военно-морской флот.

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В частности, эсминцы Type 45 оснащены зенитными ракетами Aster 30, которые модернизируют до версии B1NT. Кроме того, британская сторона рассматривает установку на кораблях универсальных пусковых установок Mk 41, которые позволят использовать ракеты SM-3, SM-6 и PAC-3 MSE.

Параллельно Великобритания работает над увеличением арсенала зенитных ракетных комплексов средней дальности Sky Sabre. Поставки новых пусковых установок должны начаться в 2027 году.

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Степан Гафтко

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