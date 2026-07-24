Украина может первой испытать в бою новую французскую систему Thundart, являющуюся аналогом HIMARS

Франция может передать Украине для боевых испытаний прототип новой реактивной системы залпового огня Thundart, которая является аналогом американской HIMARS. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, это позволит разработчикам MBDA и Safran проверить систему в реальных боевых условиях и получить для нее статус оружия, проверенного в бою. Информацию о возможной передаче со ссылкой на анонимные источники опубликовал аккаунт French Aid to Europe, однако официального подтверждения пока нет.

В июне Франция выбрала Thundart для замены американской M270 LRU. Ракета использует систему наведения от авиабомбы AASM Hammer, которую уже применяют Воздушные силы ВСУ, а двигатель будет поставлять компания Roxel.

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Defense Express обращает внимание, что Франция планирует закупить лишь 13-26 пусковых установок и 300 ракет Thundart до 2030 года. Поскольку одна установка несет восемь ракет, этого запаса хватит только на 37,5 полных залпов.

По мнению издания, из-за этого возникает вопрос, получит ли Украина достаточное количество ракет для полноценных боевых испытаний. В то же время Франция заинтересована как можно быстрее подтвердить эффективность Thundart в боевых условиях, чтобы продвигать систему на международном рынке.

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