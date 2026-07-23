Украина уже через несколько месяцев может получить лазерное оружие против дронов - в ВСУ раскрыли детали

Украина уже в ближайшие месяцы может получить собственные лазерные системы для борьбы с российскими беспилотниками. Такие комплексы уже проходят испытания, а украинские производители работают над их внедрением. Об этом во время брифинга «Военные инновации. Основные достижения за первое полугодие 2026 года» заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко, передает УНН.

Лазерное оружие уже не технология будущего

По словам Лебеденко, в Украине уже создаются образцы лазерного оружия, способные поражать беспилотники.

Движутся проекты, связанные с оружием будущего, но оно уже сегодня есть. У нас есть и производители, и команды внутри Украины, есть и частные предприятия, которые изготавливают лазерное оружие. И это уже не какая-то технология будущего – она уже сегодня умеет сбивать FPV-дроны, уже работает нашими силами. Это история ближайших двух-трех месяцев. У нас будут такие средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападения - заявил Лебеденко.

Он также добавил, что продолжается работа и над другими перспективными направлениями, в частности импульсным оружием.

Как работает лазерная система

Как ранее объяснял в комментарии УНН военный эксперт Александр Коваленко, принцип работы таких комплексов значительно отличается от популярного представления о «лазерном луче», который просто прожигает корпус беспилотника.

На самом деле эта история уже не нова. Давно пытались создать такое средство для уничтожения БПЛА. Сначала даже рассматривали вариант для поражения Shahed-136. Принцип работы заключается не столько в физическом прожигании корпуса, как это представляют, а в воздействии на микросхемы и электронику беспилотника. Происходит микроволновое воздействие на все системы контроля и связи дрона. Если объяснять очень просто - электроника перегорает - отметил эксперт.

По его словам, после такого воздействия дрон не взрывается в воздухе, а просто теряет работоспособность.

Речь не идет о взрыве. Создается локальный внутренний пожар именно в тех системах, которые наиболее чувствительны к такому излучению. Это можно сравнить с микроволновой печью. Если положить туда мобильный телефон и включить ее, то понятно, что произойдет с электроникой. Примерно по такому принципу реагирует и дрон под воздействием лазерного луча - пояснил Коваленко.

Можно ли будет масштабировать технологию

Эксперт отмечает, что главной проблемой пока остается высокая стоимость новой технологии. В то же время после запуска серийного производства ее цена может существенно снизиться.

Любая новая технология сначала является дорогой. Но если ее эффективность подтвердится, если она действительно способна выполнять такие задачи, то при правильных инвестициях, государственном заказе и, возможно, международной поддержке себестоимость можно существенно снизить - сказал Коваленко.

Он подчеркнул, что главным преимуществом лазерного оружия является его многократное использование.

Основной эффект лазерного оружия заключается в том, что оно не является одноразовым, как зенитная управляемая ракета или даже дрон-перехватчик. Лазер многоразовый. Если говорить о затратах на электроэнергию и обеспечение работы установки, то это все равно дешевле, чем использовать ракеты ПВО. Даже по сравнению с дронами-перехватчиками это может быть значительно экономичнее - подытожил эксперт.

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