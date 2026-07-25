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Украинские военные начали применять польские дроны-камикадзе Warmate 5 – Defense Express

Киев • УНН

 • 2380 просмотра

Украинские военные используют польские дроны-камикадзе Warmate 5. Производитель WB Group развернул локализованное производство в Украине в 2025 году.

Украинские военные начали применять польские дроны-камикадзе Warmate 5 – Defense Express

Украинские военные используют польские дроны-камикадзе Warmate 5, а их производитель WB Group развернул локализованное производство в Украине. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По информации издания, о применении новейших беспилотников свидетельствует опубликованное видео. В то же время официального подтверждения относительно подразделений, использующих эти БПЛА, пока нет.

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Как отмечает Defense Express, обозреватель "Мощный информатор" предполагает, что пользователями Warmate 5 могут быть подразделения Главного управления разведки Минобороны, которые ранее уже применяли беспилотники семейства Warmate.

Издание подчеркивает, что эти дроны редко появляются в открытых источниках, поэтому делать выводы о масштабах их использования пока сложно. Также пока неизвестно, закупает ли их Украина за собственные средства, или поставки осуществляются в рамках международной военной помощи, в частности при поддержке "Коалиции дронов".

Производство локализовали в Украине

По данным Defense Express, польская компания WB Group, которая ранее обеспечивала в Украине сервисное обслуживание и ремонт своей продукции, в 2025 году развернула локализованное производство.

Warmate 5 является ударным дроном-камикадзе, способным использовать модульные боевые части массой 5 или 10 кг и поражать цели на расстоянии до 100 км. По своим характеристикам он относится к тому же классу, что российский "Ланцет" и украинский RAM-2X.

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Степан Гафтко

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