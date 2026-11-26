Министерство обороны Великобритании впервые со времен холодной войны обратилось примерно к 100 тысячам бывших военнослужащих стратегического резерва с призывом подготовиться к возможной мобилизации. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Письма получили бывшие военнослужащие всех трех видов Вооруженных сил Великобритании. В них им предлагают принять участие в учениях и военных тренировках, в частности в масштабных учениях НАТО Steadfast Defender, запланированных на следующую весну.

Также резервистов попросили обновить контактные данные и предоставить информацию о нынешнем месте работы, профессиональных навыках и опыте.

Речь идет о военнослужащих, которые недавно оставили службу, но при определенных обстоятельствах могут быть призваны обратно в армию.

Такой шаг связан с ростом угроз со стороны России и необходимостью усилить обороноспособность страны. В частности, недавно российские крылатые ракеты и беспилотник упали на территории восточной Польши, неподалеку от места проведения военных учений с участием британских военнослужащих.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что страна находится в условиях повышенного уровня угроз, а установление контакта с резервистами является «разумной и необходимой предупредительной мерой».

В британском Минобороны подчеркнули, что рассылка писем является практическим шагом для усиления готовности и сдерживания потенциальной агрессии. В то же время это не означает, что резервистов в ближайшее время мобилизуют.

По данным издания, британское правительство стремится усилить стратегический резерв и иметь актуальную информацию о бывших военнослужащих, их местонахождении и навыках, которые могут быть полезны для обороны страны.

В настоящее время численность британской армии составляет около 73 тысяч военнослужащих — это самый низкий показатель со времен Наполеоновских войн.

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