Міністерство оборони Великої Британії вперше з часів Холодної війни звернулося до близько 100 тисяч колишніх військовослужбовців стратегічного резерву із закликом підготуватися до можливої мобілізації. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

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Листи отримали колишні військові всіх трьох видів Збройних сил Великої Британії. У них пропонують долучатися до навчань і військових тренувань, зокрема до масштабних навчань НАТО Steadfast Defender, запланованих на наступну весну.

Також резервістів попросили оновити контактні дані та надати інформацію про нинішнє місце роботи, професійні навички й досвід.

Йдеться про військових, які нещодавно залишили службу, але за певних обставин можуть бути призвані назад до армії.

Такий крок пов’язаний зі зростанням загроз з боку росії та необхідністю посилити обороноздатність країни. Зокрема, нещодавно російські крилаті ракети та безпілотник впали на території східної Польщі, неподалік від місця проведення військових навчань за участю британських військових.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг заявив, що країна перебуває в умовах підвищеного рівня загроз, а встановлення контакту з резервістами є "розумним і необхідним запобіжним заходом".

У британському Міноборони наголосили, що розсилання листів є практичним кроком для посилення готовності та стримування потенційної агресії. Водночас це не означає, що резервістів найближчим часом мобілізують.

За даними видання, британський уряд прагне посилити стратегічний резерв і мати актуальну інформацію про колишніх військових, їхнє місцеперебування та навички, які можуть бути корисними для оборони країни.

Наразі чисельність британської армії становить близько 73 тисяч військовослужбовців — це найменший показник із часів Наполеонівських воєн.

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