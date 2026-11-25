Королевские военно-воздушные силы Великобритании начали на ночь перемещать боевые самолёты в защищённые ангары из-за угрозы атак беспилотников. Эти меры принимаются на фоне предупреждений британской разведки MI5 и Министерства обороны о повышенном риске российских диверсий против оборонных предприятий и компаний, поставляющих военную технику Украине. Об этом пишет Sky News, передаёт УНН.

Королевские военно-воздушные силы ночью перемещают самолёты в ангары и укреплённые укрытия, чтобы защитить их от возможной угрозы со стороны дронов. Также, как считается, существуют планы по установке противодроновых сеток вокруг военных самолётов, которые остаются незащищёнными, например вблизи взлётно-посадочных полос или на авиабазах, не имеющих достаточной защиты

Как пишет издание, такие противодроновые сетки являются привычным явлением по всей Украине, где они помогают защищать военную технику, критически важную национальную инфраструктуру и ключевые дороги от российских дронов.

Эти меры Королевских военно-воздушных сил являются наглядным свидетельством того, как вооружённые силы Великобритании усиливают свою оборону на внутреннем фронте в условиях растущих угроз. Размещение военных самолётов в разных местах делает их гораздо более сложной целью, чем в случае, когда все они сосредоточены на нескольких базах. Главнокомандующий ВВС сэр Гарв Смит заявил, что ВВС готовятся к сценарию, при котором "на родине нет безопасного убежища, вы ведёте боевые действия с территории Великобритании, но вам нужно двигаться дальше