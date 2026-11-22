Великобритания до сих пор не определилась с судьбой 65 танков Challenger 2, которые не планирует модернизировать до уровня Challenger 3. Эта бронетехника потенциально может быть передана Украине для усиления ВСУ или использована в качестве источника запчастей. Однако техническое состояние машин может стать серьёзным препятствием для такого решения. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на UK Defence Journal, пишет УНН.

Детали

Британская программа Challenger 3 предусматривает модернизацию 148 танков Challenger 2. В то же время на вооружении армии Великобритании находятся 213 таких машин, следовательно, ещё 65 остаются вне программы.

Министерство обороны страны пока не решило, что делать с избыточной бронетехникой.

Могут ли танки передать Украине

Сторонники дальнейшей военной помощи Украине предлагают передать эти машины ВСУ или использовать их для обеспечения запчастями уже имеющихся Challenger 2.

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В 2023 году Украина получила от Великобритании 14 таких танков.

Аналитики Defense Express отмечают, что подобный подход уже применяли при передаче британских самоходных артиллерийских установок AS90, часть которых предназначалась для разборки на запчасти.

Однако эксперты предупреждают, что не вся списанная или избыточная техника пригодна для интенсивной эксплуатации в боевых условиях.

Поэтому передача дополнительных Challenger 2 будет зависеть не только от решения Лондона, но и от реального технического состояния машин и потребностей украинской армии.

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