Стармер назвал "безрассудными" выстрелы фрегата рф перед британской яхтой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в среду, что предупредительные выстрелы российского фрегата с целью развернуть гражданскую яхту под флагом Великобритании вблизи британских территориальных вод были "безрассудными" и вызвали глубокую обеспокоенность, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Инцидент произошел во вторник, согласно заявлениям министерств обороны Великобритании и россии. Они заявили, что стрельба была направлена на предотвращение столкновения после неудачных попыток "Адмирала Григоровича" связаться с яхтой.

Российский военный корабль открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше – СМИ

"Произошедшее в Ла-Манше вызвало глубокую обеспокоенность. Это было безрассудно", – сказал Стармер, находящийся во Франции на саммите G7, BBC News. Он сказал, что, по оценке Министерства обороны страны, российское судно "дрейфовало, и это были предупредительные выстрелы".

"Этого не должно было произойти. Это безрассудно, и пара на яхте, должно быть, была напугана", - сказал Стармер.

Российское министерство заявило во вторник, что экипаж фрегата заметил яхту, которая двигалась курсом, угрожавшим столкновением с кораблем.

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После неоднократных попыток установить радиосвязь, которые не увенчались успехом, фрегат произвел предупредительные выстрелы, в том числе из стрелкового оружия, перед яхтой, сообщило министерство. Затем яхта изменила курс и отошла.

Министерство обороны Великобритании назвало это "изолированным инцидентом", не связанным с перехватом судна российского "теневого флота", перехваченного британским спецназом в минувшие выходные.