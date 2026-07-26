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Бильд

Британская разведка предупредила о возможной провокации путина против НАТО в ближайшие месяцы

Киев • УНН

 • 1824 просмотра

По данным британской разведки, путин готовит прямое противостояние с НАТО в ближайшие месяцы, используя отвлечение Трампа на Иран. россия уже меняет маршруты теневого флота и проводит стрельбы у Плимута.

Британская разведка предупредила о возможной провокации путина против НАТО в ближайшие месяцы

По данным источников британской разведки, Великобритания и ее союзники по НАТО уже в ближайшие месяцы могут столкнуться с прямым вызовом со стороны владимира путина, который, вероятно, будет стремиться проверить новое правительство Энди Бернема и воспользоваться тем, что внимание Дональда Трампа сосредоточено на Иране. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников, Путин попытается использовать любые признаки меньшей решимости Лондона после того, как Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьер-министра.

The Mail on Sunday также сообщает, что Москва уже пытается перегрузить британские ресурсы, изменив маршруты своего "теневого флота" нефтяных танкеров. После того как в прошлом месяце один из них был перехвачен коммандос Королевской морской пехоты в Ла-Манше, российские суда начали выходить в Атлантику через воды к северу от Шетландских островов.

Отмечается, что даже в день, когда Бернем официально возглавил правительство, российский фрегат вызвал беспокойство, проведя боевые артиллерийские стрельбы всего в 46 милях к югу от Плимута.

Впрочем, предупреждают источники британской разведки, Москва может прибегнуть к значительно более серьезным провокациям.

Сейчас существует устойчивое убеждение, что путин готовит некую форму прямого противостояния с НАТО в течение ближайших нескольких месяцев

- сказал один из собеседников.

По его словам, этому способствуют несколько факторов: убеждение Кремля, что Дональд Трамп отвлекся на ситуацию вокруг Ирана, а также признаки разногласий среди украинского руководства.

Предупреждения британской разведки появились на фоне угроз Ирана нанести удары по британским военным базам, которые Тегеран считает "законными целями" из-за использования их американскими бомбардировщиками.

Великобритания заявила о готовности защищаться после угроз Ирана нанести удар по авиабазе в Англии24.07.26, 06:35 • 3771 просмотр

Великобритания разрешила США использовать такие базы, как авиабаза RAF Fairford, однако лишь при условии, что операции будут иметь исключительно оборонительный характер.

По информации издания, иранские угрозы настолько серьезны, что британские спецслужбы уже развернули масштабную тайную операцию для предотвращения возможной атаки на RAF Fairford.

В то же время сохраняются опасения, что, несмотря на планы усилить оборону, Великобритания все еще остается уязвимой для ударов баллистическими ракетами и находится в зоне досягаемости некоторых иранских ракет.

Эксперт Defence Eye Тим Рипли отметил: "Верховный командующий США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер подтвердил, что Иран имеет тип ракет, дальность которых потенциально позволяет поразить Лондон".

Также стало известно, что новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в пятницу обсудил с американским коллегой Питом Хегсетом ситуацию в Ормузском проливе и вопросы оборонных инвестиций.

Накануне Министерство обороны Великобритании заявило, что страна "готова 24 часа в сутки, семь дней в неделю" защищаться от воздушных и ракетных угроз.

Уэс Стритинг также жестко отреагировал на возможные действия Москвы.

"Россия не должна сомневаться в решимости этого правительства и этого премьер-министра противостоять российской агрессии — не только в Украине, но и любой агрессии против Великобритании и наших союзников.

Лишь на этой неделе мы инвестировали более 700 миллионов фунтов стерлингов в программу современных истребителей и другие технологии, демонстрируя нашу приверженность сдерживанию, одновременно поддерживая инновации, рабочие места и экономический рост в Великобритании", — заявил он.

Британия возобновляет производство гиперзвуковых мишеней для подготовки к перехвату российских «Кинжалов» и «Цирконов»26.07.26, 05:16 • 2536 просмотров

Ольга Розгон

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