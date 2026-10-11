В Краматорске расширили зону принудительной эвакуации детей

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Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил о расширении зоны обязательной эвакуации детей в принудительном порядке с отдельных территорий Краматорска, передает УНН.

Эвакуацию будут проводить в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. К работе привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей - сообщил Филашкин.

По его словам, людей будут сопровождать на всех этапах — от выезда до приемного пункта и дальнейшего размещения в более безопасных регионах.

Все решения принимаем с одной целью — не допустить новых жертв среди детей. Ситуация с безопасностью ухудшается, и ждать, пока опасность придет непосредственно к вашему дому, — слишком большой риск. Особенно когда речь идет о детях. Призываю родителей не медлить. Эвакуация спасает жизни! - резюмировал Филашкин.

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