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В Краматорске расширили зону принудительной эвакуации детей

Киев • УНН

 • 2000 просмотра

На отдельных территориях Краматорска расширили зону обязательной эвакуации детей. Вывоз будет осуществляться вместе с родителями или законными представителями.

В Краматорске расширили зону принудительной эвакуации детей
Фото иллюстративное

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил о расширении зоны обязательной эвакуации детей в принудительном порядке с отдельных территорий Краматорска, передает УНН.

Эвакуацию будут проводить в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. К работе привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей 

- сообщил Филашкин.

По его словам, людей будут сопровождать на всех этапах — от выезда до приемного пункта и дальнейшего размещения в более безопасных регионах.

Все решения принимаем с одной целью — не допустить новых жертв среди детей. Ситуация с безопасностью ухудшается, и ждать, пока опасность придет непосредственно к вашему дому, — слишком большой риск. Особенно когда речь идет о детях. Призываю родителей не медлить. Эвакуация спасает жизни! 

- резюмировал Филашкин.

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Антонина Туманова

Война в Украине
Эвакуация
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