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У Краматорську розширили зону примусової евакуації дітей

Київ • УНН

 • 368 перегляди

На окремих територіях Краматорська розширили зону обов’язкової евакуації дітей. Вивезення відбуватиметься з батьками або законними представниками.

У Краматорську розширили зону примусової евакуації дітей
Фото ілюстративне

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив про розширення зони обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська, передає УНН.

Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей 

- повідомив Філашкін.

За його словами, людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах.

Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових жертв серед дітей. Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, — надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей. Закликаю батьків не зволікати. Евакуація рятує життя! 

- резюмував Філашкін.

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