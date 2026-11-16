Россияне атаковали центр Славянска полутонными авиабомбами: что осталось от домов

российские военные вечером 15 ноября сбросили две ФАБ-500 на центр Славянска и разрушили подъезды многоэтажек. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, передает УНН.

Детали

По информации главы ГВА, российские оккупанты атаковали центральную часть города накануне около 22:30. В результате попадания авиабомбы в одном из 14-этажных домов разрушена часть подъезда с 10-го по 14-й этаж включительно. Во втором жилом доме полностью уничтожен один из подъездов.

Глава ГВА даже показал часть разрушений на видеокадрах. Он заснял 14-этажку, у которой в результате взрыва полностью вылетели оконные рамы. В доме также повреждены общие балконы, на которые ранее могли выходить жильцы.

Вокруг многоэтажки земля серая от плотного слоя бетонной пыли. Также видно, что вокруг лежат ветки изуродованных взрывом деревьев.

Кроме того, по словам Ляха, в течение предыдущих суток Славянск также подвергся атакам российских беспилотников. В результате этих ударов погиб один человек, еще один получил ранения. Пострадавшего 65-летнего мужчину госпитализировали. Кроме того, в городе зафиксированы повреждения частных жилых домов и автомобилей.

Свою информацию об ударах по многоэтажкам предоставили и в ГСЧС. Спасатели рассказали, что спасли жителя одной из разрушенных многоэтажек. Мужчина находился в квартире на 9-м этаже и не мог самостоятельно выбраться. Горожанина деблокировали из-под завалов.

Также спасатели, разыскивая пострадавших, разобрали 1,5 тонны строительных конструкций, которые после удара ФАБ превратились в опасный мусор

Напомним

Несколько ранее в Силах обороны показали, как сейчас выглядят Краматорск и Славянск.

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