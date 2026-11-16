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росіяни атакували центр Слов'янська півтонними авіабомбами: що залишилося від будинків

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Унаслідок удару зруйновано під’їзди двох багатоповерхівок, рятувальники деблокували чоловіка. Попередні атаки дронів забрали життя людини.

росіяни атакували центр Слов'янська півтонними авіабомбами: що залишилося від будинків

російські військові ввечері 15 листопада скинули дві ФАБ-500 на центр Слов'янська та зруйнували під'їзди багатоповерхівок. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає УНН.

Деталі

За інформацією очільника МВА, російські окупанти атакували центральну частину міста напередодні близько 22:30. Унаслідок влучання авіабомби в одному з 14-поверхових будинків зруйновано частину під'їзду з 10-го по 14-й поверх включно. У другому житловому будинку повністю знищено один із під'їздів.

Очільник МВА навіть показав частину руйнувань на відеокадрах. Він зафільмував 14-поверхівку, у якої повністю вилетіли віконні рами внаслідок вибуху. У будинку також пошкоджені загальні балкони, на які раніше могли виходити мешканці.

Навколо багатоповерхівки земля сіра від щільного шару бетонного пилу. Також видно, що навколо лежать гілки з понівечених вибухом дерев.

Крім того, за словами Ляха, протягом попередньої доби Слов'янськ також зазнав атак російських безпілотників. Унаслідок цих ударів загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Постраждалого 65-річного чоловіка госпіталізували. Крім того, в місті зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків та автомобілів.

Свою інформацію щодо ударів по багатоповерхівках надали і у ДСНС. Рятувальники розповіли, що врятували жителя однієї зі зруйнованих багатоповерхівок. Чоловік мешкав у квартирі на 9-му поверсі та не міг самотужки вибратися. Містянина деблокували з-під завалів.

Також рятувальники, шукаючи постраждалих розібрали 1,5 тонн будівельних конструкцій, які після удару ФАБ перетворилися на небезпечне сміття

Нагадаємо

Дещо раніше у Силах оборони показали, як зараз виглядають Краматорськ та Слов'янськ.

У Силах оборони показали, як зараз виглядають Краматорськ та Слов'янськ26.08.26, 11:23 • 4441 перегляд

Олександра Василенко

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
Війна в Україні
Слов'янськ
ФАБ-500
Краматорськ