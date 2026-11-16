росіяни атакували центр Слов'янська півтонними авіабомбами: що залишилося від будинків

російські військові ввечері 15 листопада скинули дві ФАБ-500 на центр Слов'янська та зруйнували під'їзди багатоповерхівок. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає УНН.

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За інформацією очільника МВА, російські окупанти атакували центральну частину міста напередодні близько 22:30. Унаслідок влучання авіабомби в одному з 14-поверхових будинків зруйновано частину під'їзду з 10-го по 14-й поверх включно. У другому житловому будинку повністю знищено один із під'їздів.

Очільник МВА навіть показав частину руйнувань на відеокадрах. Він зафільмував 14-поверхівку, у якої повністю вилетіли віконні рами внаслідок вибуху. У будинку також пошкоджені загальні балкони, на які раніше могли виходити мешканці.

Навколо багатоповерхівки земля сіра від щільного шару бетонного пилу. Також видно, що навколо лежать гілки з понівечених вибухом дерев.

Крім того, за словами Ляха, протягом попередньої доби Слов'янськ також зазнав атак російських безпілотників. Унаслідок цих ударів загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Постраждалого 65-річного чоловіка госпіталізували. Крім того, в місті зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків та автомобілів.

Свою інформацію щодо ударів по багатоповерхівках надали і у ДСНС. Рятувальники розповіли, що врятували жителя однієї зі зруйнованих багатоповерхівок. Чоловік мешкав у квартирі на 9-му поверсі та не міг самотужки вибратися. Містянина деблокували з-під завалів.

Також рятувальники, шукаючи постраждалих розібрали 1,5 тонн будівельних конструкцій, які після удару ФАБ перетворилися на небезпечне сміття

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