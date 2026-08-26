У Силах оборони показали, як зараз виглядають Краматорськ та Слов'янськ
Київ • УНН
У Краматорську та Слов’янську пошкоджені будинки, магазини й авто, над вулицями встановили антидронові сітки. рф атакує міста авіабомбами та дронами.
У Силах оборони показали, як сьогодні виглядають Краматорськ та Слов'янськ на Донеччині - цивільні міста під щоденними ударами ворога. Фото оприлюднили у 7-му корпусі ДШВ ЗСУ у середу, пише УНН.
Антидронові сітки над вулицями. Забиті вікна. Пошкоджені багатоповерхівки, магазини та згорілі автомобілі. Поруч - люди, які продовжують жити у своїх містах. Так сьогодні виглядають Слов’янськ і Краматорськ
Російські війська, зазначили у ДШВ ЗСУ, регулярно атакують міста авіабомбами ФАБ-250 з УМПК та ударними дронами. Під ударами опиняються житлові квартали, школи, магазини та інша цивільна інфраструктура.
"Віднесення Слов’янська і Краматорська до зони активних бойових дій не змінило ситуацію на місці - лише офіційно зафіксувало реальність, у якій міста живуть щодня", - зауважили у ДШВ.
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