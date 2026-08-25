У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24

Сьогодні вдень російські окупанти скинули на Краматорськ 9 авіабомб. Кількість поранених зросла до 24, серед них — двомісячне немовля, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, пошкоджені 34 житлові багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та об’єкт інфраструктури. На місцях влучань надзвичайники деблокували двері зачинених квартир і врятували чотирьох мешканців.

Обстріл спричинив чотири осередки займання. Рятувальники вже ліквідували пожежі у дво- та триповерховому будинках. Окрім цього, вогонь охопив балкони та квартири з другого по дев’ятий поверхи у дев’ятиповерхівці.

Через загрозу повторних ударів надзвичайники були змушені неодноразово переривати роботу та відходити в укриття.

Як повідомили рятувальники, наразі триває ліквідація пожежі на одній із локацій.

У Краматорську кількість постраждалих через удар рф 9 авіабомбами наблизилася до двох десятків