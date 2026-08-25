В Краматорске число раненых в результате атаки рф возросло до 24

Сегодня днём российские оккупанты сбросили на Краматорск 9 авиабомб. Число раненых возросло до 24, среди них — двухмесячный младенец, передаёт УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, повреждены 34 жилых многоэтажных дома, 3 административных здания и объект инфраструктуры. На местах попаданий спасатели деблокировали двери запертых квартир и спасли четырёх жителей.

Обстрел вызвал четыре очага возгорания. Спасатели уже ликвидировали пожары в двух- и трёхэтажных домах. Кроме того, огонь охватил балконы и квартиры со второго по девятый этажи в девятиэтажном доме.

Из-за угрозы повторных ударов спасатели были вынуждены неоднократно прерывать работу и отходить в укрытия.

Как сообщили спасатели, в настоящее время продолжается ликвидация пожара на одной из локаций.

В Краматорске число пострадавших в результате удара рф 9 авиабомбами приблизилось к двум десяткам