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В Силах обороны показали, как сейчас выглядят Краматорск и Славянск

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

В Краматорске и Славянске повреждены дома, магазины и автомобили, над улицами установили антидроновые сети. рф атакует города авиабомбами и дронами.

В Силах обороны показали, как сейчас выглядят Краматорск и Славянск

В Силах обороны показали, как сегодня выглядят Краматорск и Славянск в Донецкой области — мирные города под ежедневными ударами врага. Фотографии обнародовали в 7-м корпусе ДШВ ВСУ в среду, пишет УНН.

Антидроновые сетки над улицами. Забитые окна. Повреждённые многоэтажки, магазины и сгоревшие автомобили. Рядом — люди, которые продолжают жить в своих городах. Так сегодня выглядят Славянск и Краматорск

— указали в ДШВ в подписи к фото.

Российские войска, отметили в ДШВ ВСУ, регулярно атакуют города авиабомбами ФАБ-250 с УМПК и ударными дронами. Под ударами оказываются жилые кварталы, школы, магазины и другая гражданская инфраструктура.

"Отнесение Славянска и Краматорска к зоне активных боевых действий не изменило ситуацию на месте — лишь официально зафиксировало реальность, в которой города живут ежедневно", — отметили в ДШВ.

В Краматорске число раненых в результате атаки рф возросло до 2425.08.26, 19:36 • 25307 просмотров

Юлия Шрамко

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