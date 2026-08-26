В Силах обороны показали, как сейчас выглядят Краматорск и Славянск

В Силах обороны показали, как сегодня выглядят Краматорск и Славянск в Донецкой области — мирные города под ежедневными ударами врага. Фотографии обнародовали в 7-м корпусе ДШВ ВСУ в среду, пишет УНН.

Антидроновые сетки над улицами. Забитые окна. Повреждённые многоэтажки, магазины и сгоревшие автомобили. Рядом — люди, которые продолжают жить в своих городах. Так сегодня выглядят Славянск и Краматорск — указали в ДШВ в подписи к фото.

Российские войска, отметили в ДШВ ВСУ, регулярно атакуют города авиабомбами ФАБ-250 с УМПК и ударными дронами. Под ударами оказываются жилые кварталы, школы, магазины и другая гражданская инфраструктура.

"Отнесение Славянска и Краматорска к зоне активных боевых действий не изменило ситуацию на месте — лишь официально зафиксировало реальность, в которой города живут ежедневно", — отметили в ДШВ.

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