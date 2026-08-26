В Силах обороны показали, как сейчас выглядят Краматорск и Славянск
Киев • УНН
В Краматорске и Славянске повреждены дома, магазины и автомобили, над улицами установили антидроновые сети. рф атакует города авиабомбами и дронами.
В Силах обороны показали, как сегодня выглядят Краматорск и Славянск в Донецкой области — мирные города под ежедневными ударами врага. Фотографии обнародовали в 7-м корпусе ДШВ ВСУ в среду, пишет УНН.
Антидроновые сетки над улицами. Забитые окна. Повреждённые многоэтажки, магазины и сгоревшие автомобили. Рядом — люди, которые продолжают жить в своих городах. Так сегодня выглядят Славянск и Краматорск
Российские войска, отметили в ДШВ ВСУ, регулярно атакуют города авиабомбами ФАБ-250 с УМПК и ударными дронами. Под ударами оказываются жилые кварталы, школы, магазины и другая гражданская инфраструктура.
"Отнесение Славянска и Краматорска к зоне активных боевых действий не изменило ситуацию на месте — лишь официально зафиксировало реальность, в которой города живут ежедневно", — отметили в ДШВ.
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