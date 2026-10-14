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Операция "Вивальди": Третий армейский корпус объявил об освобождении ещё 101 км²

Киев • УНН

 • 30115 просмотра

На Лиманском направлении украинские силы вернули 101 км² и освободили Зеленую Долину, Липовое и Колодези. Всего освобождено 277 км² и 16 населённых пунктов.

Операция "Вивальди": Третий армейский корпус объявил об освобождении ещё 101 км²

Силы обороны освободили ещё 101 кв. км украинской земли в рамках операции "Вивальди", что на Лиманском направлении. За всё время операции под полный контроль Украины вернули 16 н. п. и освободили 277 км². Об этом сообщили 14 октября командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий и в корпусе, пишет УНН.  

Четвёртый сезон операции "Вивальди": Билецкий объявил о взятии ещё 101 км²

- сообщили в корпусе.

"Третий армейский корпус и приданные подразделения освободили ещё три населённых пункта — Зелёную Долину, Липовое и Колодези, — сообщил в своём обращении бригадный генерал Андрей Билецкий. — В течение четвёртого этапа "Вивальди" противник потерял около 3000 солдат, а Украина вернула 101 км² территории".

Как сообщили в корпусе, "операция, начавшаяся с ликвидации российской инфильтрации, переросла в стремительное и масштабное наступление. Дезориентированные оккупанты начали терять контроль над подразделениями, где начался настоящий хаос".

"Мы не дали противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать её в клещи, а также защитили трассу Харьков — Славянск. Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки на Донбассе. Мы сорвали наступление группировки "Запад" и вынудили её перебросить часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой", — заявил Андрей Билецкий.

За всё время операции мы вернули под полный контроль Украины 16 н. п. и освободили 277 км². Потери врага составляют 8000 солдат рф

- указали в корпусе.

"Четыре сезона "Вивальди" завершены. Но музыка звучит", — подчеркнули в Третьем армейском корпусе.

Зеленский встретился с участниками операции «Вивальди» и вручил награды30.09.26, 20:10 • 6220 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Андрей Билецкий
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Харьков