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Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²

Київ • УНН

 • 13635 перегляди

На Лиманському напрямку українські сили повернули 101 км² і звільнили Зелену Долину, Липове та Колодязі. Загалом звільнено 277 км² і 16 населених пунктів.

Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²

Сили оборони звільнили ще 101 кв. км української землі в межах операції "Вівальді", що на Лиманському напрямку. За весь час операції під повний контроль України повернули 16 н. п. і звільнили 277 км². Про це повідомив 14 жовтня командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький і в корпусі, пише УНН.  

Четвертий сезон операції "Вівальді": Білецький оголосив про взяття ще 101 км²

- повідомили у корпусі.

"Третій армійський корпус та придані підрозділи звільнили ще три населені пункти - Зелену Долину, Липове й Колодязі, - повідомив у своєму зверненні бригадний генерал Андрій Білецький. - Протягом четвертого етапу "Вівальді" противник втратив близько 3000 солдатів, а Україна повернула 101 км² території".

Як повідомили у корпусі, "операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, переросла в стрімкий і масштабний наступ. Дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, де розпочався справжній хаос".

"Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі а також захистили трасу Харків - Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання "Запад" і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий", - заявив Андрій Білецький.

За весь час операції ми повернули під повний контроль України 16 н. п. і звільнили 277 км². Втрати ворога становлять 8000 солдатів рф

- вказали у корпусі.

"Чотири сезони "Вівальді" завершено. Але музика лунає", - наголосили у Третьому армійському корпусі.

Юлія Шрамко

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