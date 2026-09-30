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Зеленський зустрівся з учасниками операції "Вівальді" та вручив нагороди

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Президент зустрівся з учасниками операції "Вівальді" та обговорив потреби війська. Він заявив про зрив планів рф на Донбасі.

Зеленський зустрівся з учасниками операції "Вівальді" та вручив нагороди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді" на пункті управління Третього армійського корпусу. Також він  з воїнами 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken, що теж беруть участь в операції "Вівальді". Про це глава держави повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Поспілкувався і з командирами підрозділів, які безпосередньо залучені в операції. Детально проговорили потреби, зокрема в артилерії, та грошове забезпечення. Дуже перспективний напрям зараз - заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час "Вівальді" саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон

- йдеться у повідомленні Зеленського.

Також президент нагородив бійців 21-го полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за участь в операції "Вівальді".

Серйозна операція, важлива в багатьох вимірах для нашого захисту загалом і на Донбасі зокрема. За три її сезони Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що за тиждень росіяни втратили 10 660 військових убитими та пораненими. ЗСУ мають результати на Лиманському напрямку в операції "Вівальді".

Євген Устименко

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