Зеленский встретился с участниками операции «Вивальди» и вручил награды

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами, которые проводят операцию «Вивальди» на командном пункте Третьего армейского корпуса. Также он встретился с воинами 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken, которые тоже участвуют в операции «Вивальди». Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Пообщался и с командирами подразделений, непосредственно задействованных в операции. Подробно обсудили потребности, в частности в артиллерии, а также денежное обеспечение. Сейчас очень перспективное направление — заменять наших воинов наземными роботизированными системами там, где это возможно. Во время «Вивальди» именно этот элемент позволил многого добиться. Будем масштабировать, чтобы как можно чаще самые опасные задачи на фронте вместо воина выполнял дрон

Также президент наградил бойцов 21-го полка, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона за участие в операции «Вивальди».

Серьезная операция, важная во многих измерениях для нашей защиты в целом и на Донбассе в частности. За три ее сезона Силы обороны Украины сорвали планы россиян прорвать тыл Славянско-Краматорской агломерации и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта